Senki sincs már biztonságban: több mint egymillió wifis eszköz felvételeihez fértek hozzá illetéktelenek

Világszerte több mint egymillió wifis biztonsági kamera és babafigyelő képeihez fértek hozzá illetéktelenek, ugyanis az eszközökben olyan biztonsági rések voltak, hogy bárki elérhette a fotókat, felvételeket – írja a 24.hu a Verge cikke alapján.

A kínai gyártmányú eszközöket viszonteladók is értékesítik különböző internetes felületeken, és egy szoftvermérnök vette részre, mennyire könnyen feltörhetők. Sammy Azdoufal korábban robotporszívóknál fedezett fel ilyen biztonsági rést.

A kamerák összekapcsolhatók egy hozzájuk tartozó telefonos applikációval, így a tulajdonosok okostelefonjaik kijelzőin nézhetik a kamera által közvetített képet, sőt mások kameráinak a felvételeibe is beletekinthetnek.

Az említett szoftvermérnök is így fért hozzá 1,1 millió kamerához 118 különböző országban. Be tudott pillantani mások otthonaiba, sőt e-mailjekhez és a gyártócég alkalmazottjainak adataihoz is hozzáfért.

Sammy Azdoufal végül lelkiismeretesen járt el, tájékoztatta a biztonsági résről a Meari kínai vállalatot, amely azonban először fenyegetően lépett fel vele szemben, mondván törvénybe ütközően cselekedett. Később azonban visszakoztak és 24 ezer eurós (több mint 8,5 millió forintos) jutalmat adtak a mérnöknek.