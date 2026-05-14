2026. május 14. csütörtök Bonifác
Wifis biztonsági kamera.
Nyitókép: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Senki sincs már biztonságban: több mint egymillió wifis eszköz felvételeihez fértek hozzá illetéktelenek

Infostart

A kínai gyártmányú eszközöket viszonteladók is értékesítik különböző online felületeken, és egy szoftvermérnök vette részre, mennyire könnyen feltörhetők.

Világszerte több mint egymillió wifis biztonsági kamera és babafigyelő képeihez fértek hozzá illetéktelenek, ugyanis az eszközökben olyan biztonsági rések voltak, hogy bárki elérhette a fotókat, felvételeket – írja a 24.hu a Verge cikke alapján.

A kínai gyártmányú eszközöket viszonteladók is értékesítik különböző internetes felületeken, és egy szoftvermérnök vette részre, mennyire könnyen feltörhetők. Sammy Azdoufal korábban robotporszívóknál fedezett fel ilyen biztonsági rést.

A kamerák összekapcsolhatók egy hozzájuk tartozó telefonos applikációval, így a tulajdonosok okostelefonjaik kijelzőin nézhetik a kamera által közvetített képet, sőt mások kameráinak a felvételeibe is beletekinthetnek.

Az említett szoftvermérnök is így fért hozzá 1,1 millió kamerához 118 különböző országban. Be tudott pillantani mások otthonaiba, sőt e-mailjekhez és a gyártócég alkalmazottjainak adataihoz is hozzáfért.

Sammy Azdoufal végül lelkiismeretesen járt el, tájékoztatta a biztonsági résről a Meari kínai vállalatot, amely azonban először fenyegetően lépett fel vele szemben, mondván törvénybe ütközően cselekedett. Később azonban visszakoztak és 24 ezer eurós (több mint 8,5 millió forintos) jutalmat adtak a mérnöknek.

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A Magyar Közlöny szerdai számában hirdette ki az új kormány az első napján a Statútum rendeletet, amely tartalmazza az új minisztériumokat és legfontosabb feladataikat. Az is kiderült belőle, hogy 4 minisztérium valóban vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban.

Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

