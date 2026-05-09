2026. május 9. szombat Gergely
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 2-1-re gyõzött az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzésén a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Mezőörs-Kelen, Szoboszlaiék a Chelsea ellen – sportdömping a tévében

Infostart / MTI

Több tucatnyi élő sportközvetítés jön, mutatjuk a teljes szombati kínálatot.

M4 Sport

10.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők

13.00: Labdarúgás, Amatőr Kupa, döntő, Mezőörs KSE-Kelen SC

18.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, döntő, Ferencváros-Zalaegerszeg

M4 Sport+

14.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők

15.45: Kézilabda, női NB I, Vác-Debrecen

20.00: Kosárlabda, férfi Bajnokok Ligája, döntő

Sport 1

8.15 és 16.15: Autósport, TCR, időmérő és 1. futam, Misano

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, 2. nap, Asztana

19.00: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Lemgo

21.00: Kosárlabda, NBA, főcsoport-elődöntő, 3. mérkőzés, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons

Sport2

14.00: Lósport, Food Truck Show, Kincsem Park

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Antalyaspor

Eurosport 1

10.45 és 14.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 2. szakasz

13.30: Országúti kerékpár, női Vuelta a Espana, 7. szakasz

Eurosport 2

13.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 2. szakasz

14.30: Autósport, hosszútávú világbajnokság, Spa

20.30: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 3. nap

Spíler 1

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Chelsea

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Manchester United

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Brentford

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Alavés

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Espanyol

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Celta Vigo

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Real Betis

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfL Wolfsburg-Bayern München

21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Motherwell-Hearts

Match 4

10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő

14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Bournemouth

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Internazionale

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Schalke 04

Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Oroszország és Ukrajna pénteken megerősítette, hogy elfogadták az Egyesült Államok által közvetített háromnapos tűzszünetet. Donald Trump azonban abban reménykedik, hogy május 11-ét követően is kitart majd a fegyvernyugvás.

A Pénzcentrum 2026. május 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

