Mezőörs-Kelen, Szoboszlaiék a Chelsea ellen – sportdömping a tévében

M4 Sport
10.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők
13.00: Labdarúgás, Amatőr Kupa, döntő, Mezőörs KSE-Kelen SC
18.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, döntő, Ferencváros-Zalaegerszeg
M4 Sport+
14.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők
15.45: Kézilabda, női NB I, Vác-Debrecen
20.00: Kosárlabda, férfi Bajnokok Ligája, döntő
Sport 1
8.15 és 16.15: Autósport, TCR, időmérő és 1. futam, Misano
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, 2. nap, Asztana
19.00: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Lemgo
21.00: Kosárlabda, NBA, főcsoport-elődöntő, 3. mérkőzés, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons
Sport2
14.00: Lósport, Food Truck Show, Kincsem Park
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Antalyaspor
Eurosport 1
10.45 és 14.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 2. szakasz
13.30: Országúti kerékpár, női Vuelta a Espana, 7. szakasz
Eurosport 2
13.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 2. szakasz
14.30: Autósport, hosszútávú világbajnokság, Spa
20.30: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 3. nap
Spíler 1
13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Chelsea
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Manchester United
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Brentford
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Alavés
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Espanyol
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Celta Vigo
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Real Betis
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfL Wolfsburg-Bayern München
21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Motherwell-Hearts
Match 4
10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Bournemouth
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Internazionale
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Schalke 04