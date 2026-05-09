A Mezőörs idén a legjobb amatőr futballcsapat Magyarországon

A második percben Illés Dávid fejjel szerzett vezetést a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban listavezető Mezőörs KSE-nek, a 75. percben pedig büntetőből volt eredményes.

A Budapest-bajnokság első osztályában nyolcadik helyen álló Kelen SC nem talált a hálóba.

Ezt a mérkőzést az a két amatőr csapat vívja, amely a legtovább jutott a Magyar Kupában. A mostani idényben a Kelen és a Mezőörs is a negyedik fordulóig versenyben volt, előbbi a Kazincbarcikával, utóbbi a Vasassal szemben maradt alul. A Pilisi SK is bejutott a negyedik körbe, a három csapat között az döntött, hogy a sorozat korábbi szakaszában melyik győzött le több magasabb osztályban szereplő riválist.

Az első ilyen mérkőzést - még Szabad Föld Kupa néven - 1964-ban rendezték, azóta csak 1971-ben és 2020-ban maradt el. A Mezőörs másodszor szerepelt a fináléban, 2024-ben 1-1-es döntetlen után tizenegyespárharcban alulmaradt az Unione FC-vel szemben.

Eredmény:

Mezőörs KSE-Kelen SC 2-0 (1-0)

gólszerző: Illés (2., 75. - a másodikat 11-esből)