ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.99
usd:
303.15
bux:
132993.31
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Tele „nem top” focival a péntek – sport a tévében

Infostart / MTI

Bezzel kézilabdában képernyőn a Győri hölgyek, hokiban zajlik az 1/A vb, bringában a férfi Giro és a női Vuelta.

M4 Sport

18.00: Kézilabda, női NB I, Mol Esztergom-Győri Audi ETO KC

20.00: Röplabda, férfi NB I, döntő, 3. mérkőzés, Fino Kaposvár-Máv Előre Foxconn

Sport 1

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, 1. nap, Asztana

Sport 2

12.30: Jégkorong, divízió 1/A világbajnokság, Kazahsztán-Franciaország

15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

19.00: Kézilabda, német bajnokság, Minden-Bergischer HC

Eurosport 1

12.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 1. szakasz

16.30: Országúti kerékpár, női Vuelta a Espana, 6. szakasz

Eurosport 2

20.00: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 2. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi Király Kupa, al-Hilal - al-Kholood

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Osasuna

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt

22.30: Autósport, NASCAR Truck Series

Match 4

19.30: Labdarúgás, német másodosztály, Paderborn-Karlsruhe

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, rájátszás, elődöntő, 1. mérkőzés, Hull City-Millwall

Kezdőlap    Sport    Tele „nem top” focival a péntek – sport a tévében

labdarúgás

televízió

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tragédia az időmérőn: edzés közben halt meg a motorversenyző, ezt tudni most a balesetről

Tragédia az időmérőn: edzés közben halt meg a motorversenyző, ezt tudni most a balesetről

Halálos baleset történt csütörtökön a North West 200 Superbike-kategóriájának időmérő edzésén, az Észak-Írországban rendezett nemzetközi közúti motorversenyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 10:15
A Fradinak kedvez egyik utolsó határozatával a leköszönő kormány
2026. május 8. 09:07
Valverde szerint nem volt verekedés: fegyelmik az öltözői balhé után
×
×