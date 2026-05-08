Tele „nem top” focival a péntek – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kézilabda, női NB I, Mol Esztergom-Győri Audi ETO KC
20.00: Röplabda, férfi NB I, döntő, 3. mérkőzés, Fino Kaposvár-Máv Előre Foxconn
Sport 1
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, 1. nap, Asztana
Sport 2
12.30: Jégkorong, divízió 1/A világbajnokság, Kazahsztán-Franciaország
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
19.00: Kézilabda, német bajnokság, Minden-Bergischer HC
Eurosport 1
12.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 1. szakasz
16.30: Országúti kerékpár, női Vuelta a Espana, 6. szakasz
Eurosport 2
20.00: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 2. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi Király Kupa, al-Hilal - al-Kholood
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Osasuna
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt
22.30: Autósport, NASCAR Truck Series
Match 4
19.30: Labdarúgás, német másodosztály, Paderborn-Karlsruhe
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, rájátszás, elődöntő, 1. mérkőzés, Hull City-Millwall