ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.59
usd:
302.26
bux:
133672.45
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megszerezte századik gólját Cristiano Ronaldo a szaúdi labdarúgóligában.Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images
Nyitókép: Abdullah Ahmed/Getty Images

CR7: itt a 100! – Videó

Infostart / MTI

Megszerezte századik gólját Cristiano Ronaldo a szaúdi labdarúgóligában.

Az al-Nasszr portugál sztárja csütörtökön egy találattal vette ki a részét az al-Sabab 4–2-es legyőzéséből, ezzel 26-odszor volt eredményes a szezon során, összességében pedig 971 gólnál tart.

Az ötszörös aranylabdás csatár 2022 decemberében igazolt Szaúd-Arábiába, de bajnoki címet még nem nyert. Jelenleg viszont az al-Nasszr vezeti a tabellát, és ha kedden legyőzi az üldöző al-Hilalt, akkor megszerezheti első bajnoki diadalát 2019 óta.

Ronaldo a 971 góljából klubcsapataiban 828-at szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.

Kezdőlap    Sport    CR7: itt a 100! – Videó

labdarúgás

gól

cristiano ronaldo

szaúd-arábia

al-nasszr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, összesen 971 találatnál jár pályafutása során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 11:22
Már tripla annyiba kerülnek a labdarúgó vb-döntő legdrágább jegyei
2026. május 8. 10:15
A Fradinak kedvez egyik utolsó határozatával a leköszönő kormány
×
×