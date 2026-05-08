A Fradinak kedvez egyik utolsó határozatával a leköszönő kormány

A Ferencvárosi Torna Club halasztást kaphat a fizetési kötelezettségek rendezésére, amennyiben kérvényezi azt, a kérdésben a honvédelmi miniszternek kell döntenie – írja az Index a Magyar Közlöny csütörtöki száma alapján.

Az erről szóló kormányhatározatot Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök írta alá. A szövegben az áll, hogy a kormány elismeri, hogy a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén, továbbá megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai, beleértve a koronavírus-járványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket.

A harmadik pontban szerint „amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik”, a honvédelmi miniszternek lehetősége van arra, hogy „megvizsgálja a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”. Magyarán: ha az FTC vezetősége kérvényezi fizetési kötelezettségének halasztását, akkor az illetékes tárcavezető engedélyezheti azt.