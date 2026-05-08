ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.94
usd:
303.13
bux:
133060.95
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros kezdõcsapata a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjében játszott SC Braga - Ferencvárosi TC visszavágó mérkõzésen a Braga Városi Stadionban 2026. március 18-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A Fradinak kedvez egyik utolsó határozatával a leköszönő kormány

Infostart

A kormányhatározat szövege szerint ha a zöld-fehér egyesület kérvényezi fizetési kötelezettségének halasztását, akkor a honvédelmi miniszternek megvan a lehetősége ennek jóváhagyására.

A Ferencvárosi Torna Club halasztást kaphat a fizetési kötelezettségek rendezésére, amennyiben kérvényezi azt, a kérdésben a honvédelmi miniszternek kell döntenie – írja az Index a Magyar Közlöny csütörtöki száma alapján.

Az erről szóló kormányhatározatot Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök írta alá. A szövegben az áll, hogy a kormány elismeri, hogy a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén, továbbá megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai, beleértve a koronavírus-járványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket.

A harmadik pontban szerint „amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik”, a honvédelmi miniszternek lehetősége van arra, hogy „megvizsgálja a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”. Magyarán: ha az FTC vezetősége kérvényezi fizetési kötelezettségének halasztását, akkor az illetékes tárcavezető engedélyezheti azt.

Kezdőlap    Sport    A Fradinak kedvez egyik utolsó határozatával a leköszönő kormány

ferencváros

magyar közlöny

kormányhatározat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tragédia az időmérőn: edzés közben halt meg a motorversenyző, ezt tudni most a balesetről

Tragédia az időmérőn: edzés közben halt meg a motorversenyző, ezt tudni most a balesetről

Halálos baleset történt csütörtökön a North West 200 Superbike-kategóriájának időmérő edzésén, az Észak-Írországban rendezett nemzetközi közúti motorversenyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 09:19
Tele „nem top” focival a péntek – sport a tévében
2026. május 8. 09:07
Valverde szerint nem volt verekedés: fegyelmik az öltözői balhé után
×
×