A felfröccsenő tehénürülék miatt gyomorfertőzést kapott több kerékpáros, kérdéses az indulásuk a Girón

Ma rajtol a bulgáriai Neszebárban a 109. Giro d’Italia olasz országúti kerékpáros körverseny, de erősen kérdéses, hogy rajthoz állhat-e a 2024-es belga bajnok Arnaud De Lie, aki múlt hétvégén megnyerte a Famenne Ardenne Classic elnevezésű egynapos, 186 kilométeres versenyt. A hétvégi siker igazán önbizalom növelő volt Arnaud De Lie és csapata, a Lotto-Intermarché számára a Giro d’Italia előtt, de aztán jött a feketeleves.

A 24.hu beszámolója szerint a belga kerékpáros kedden, a Charleroi-ból Várnába tartó repülőúton rosszul lett, majd két csapattársa, Liam Slock és Milan Menten is jelezte, hogy komoly gyomorproblémája van. Sajtóhírek szerint egy olyan fertőzésről lehet szó, amit többen is elkaptak a vasárnapi, belgiumi versenyen, ugyanis más csapatoknál is felütötte a fejét a rejtélyes és kellemetlen betegség.

Az orvosok arra gyanakodnak, hogy a Famenne Ardenne Classic koszos útjai, pontosabban

a többfelé elhagyott tehénürülék lehet a felelős a versenyzők gyomor- és bélrendszeri problémáiért.

Az út és rajta az ürülék ugyanis a vasárnapi eső hatására teljesen felázott, így sárként fröccsent fel jó néhány kerékpáros arcába.

Szakemberek szerint valószínűleg a Campylobacter-fertőzésről lehet szó, melyet az állatok belében található baktérium okoz, és hasmenéssel, lázzal vagy gyomorgörccsel jár, amit hányás is kísérhet.

A tünetek általában 2-5 nappal a fertőzést követően kezdődnek, és nagyjából egy hétig tartanak.

Egy volt profi kerékpáros, Kurt Van de Wouwer szerint korábban is voltak hasonló kellemetlenségek, egy korábbi cseh körversenyt hozott fel példaként, amikor szintén az eső miatt sok sarat nyeltek le a versenyzők, és néhány nappal később többen is gyomorproblémákra panaszkodtak.

Vélhetően az utolsó pillanatokban dől el, hogy a Belgiumban a Campylobacter-fertőzést elkapó kerékpárosok közül kik indulhatnak a Girón.