Infostart.hu
2026. május 8. péntek Mihály
A belga Arnaud De Lie versenyez a többiekkel a 80. Dwars Door Vlaanderen kerékpárversenyen.
Nyitókép: Dario Belingheri/Getty Images

A felfröccsenő tehénürülék miatt gyomorfertőzést kapott több kerékpáros, kérdéses az indulásuk a Girón

Az út és rajta az ürülék az eső hatására teljesen felázott, így sárként fröccsent fel jó néhány kerékpáros arcába egy belgiumi versenyen.

Ma rajtol a bulgáriai Neszebárban a 109. Giro d’Italia olasz országúti kerékpáros körverseny, de erősen kérdéses, hogy rajthoz állhat-e a 2024-es belga bajnok Arnaud De Lie, aki múlt hétvégén megnyerte a Famenne Ardenne Classic elnevezésű egynapos, 186 kilométeres versenyt. A hétvégi siker igazán önbizalom növelő volt Arnaud De Lie és csapata, a Lotto-Intermarché számára a Giro d’Italia előtt, de aztán jött a feketeleves.

A 24.hu beszámolója szerint a belga kerékpáros kedden, a Charleroi-ból Várnába tartó repülőúton rosszul lett, majd két csapattársa, Liam Slock és Milan Menten is jelezte, hogy komoly gyomorproblémája van. Sajtóhírek szerint egy olyan fertőzésről lehet szó, amit többen is elkaptak a vasárnapi, belgiumi versenyen, ugyanis más csapatoknál is felütötte a fejét a rejtélyes és kellemetlen betegség.

Az orvosok arra gyanakodnak, hogy a Famenne Ardenne Classic koszos útjai, pontosabban

a többfelé elhagyott tehénürülék lehet a felelős a versenyzők gyomor- és bélrendszeri problémáiért.

Az út és rajta az ürülék ugyanis a vasárnapi eső hatására teljesen felázott, így sárként fröccsent fel jó néhány kerékpáros arcába.

Szakemberek szerint valószínűleg a Campylobacter-fertőzésről lehet szó, melyet az állatok belében található baktérium okoz, és hasmenéssel, lázzal vagy gyomorgörccsel jár, amit hányás is kísérhet.

A tünetek általában 2-5 nappal a fertőzést követően kezdődnek, és nagyjából egy hétig tartanak.

Egy volt profi kerékpáros, Kurt Van de Wouwer szerint korábban is voltak hasonló kellemetlenségek, egy korábbi cseh körversenyt hozott fel példaként, amikor szintén az eső miatt sok sarat nyeltek le a versenyzők, és néhány nappal később többen is gyomorproblémákra panaszkodtak.

Vélhetően az utolsó pillanatokban dől el, hogy a Belgiumban a Campylobacter-fertőzést elkapó kerékpárosok közül kik indulhatnak a Girón.

Kezdőlap    Sport    A felfröccsenő tehénürülék miatt gyomorfertőzést kapott több kerékpáros, kérdéses az indulásuk a Girón

fertőzés

tehén

ürülék

kerékpársport

giro d’italia

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában
Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Több mint 80 éve adták át, most végre megújulhat: nagyszabású felújítás előtt áll a főváros egyik legfontosabb hídja

Több mint 80 éve adták át, most végre megújulhat: nagyszabású felújítás előtt áll a főváros egyik legfontosabb hídja

Közbeszerzési eljárást indított a Budapesti Közlekedési Központ a Petőfi híd felújításának megtervezésére. A nyertes tervezőnek a teljes és a részleges felújítás terveit egyaránt el kell készítenie, kiemelt elvárásként az 1937-es megjelenés minél hűebb visszaállításával - írta meg a Magyar Építők.

Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség

Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség

Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

2026. május 7. 23:01
Freiburg-Aston Villa döntő lesz az EL-ben, Crystal Palace-Rayo Vallecano a KL-ben
2026. május 7. 21:36
A NOB szerint le kellene szállni Fehéroroszországról
