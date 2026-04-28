Mintha hétfő lenne – sport a tévében

Hétfőn vegyes képet mutattak a vezető tőzsdék, az amerikai és az európai vezető részvényindexek is vegyesen mozogtak, de alapvetően kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin. A befektetők most új impulzusokra várnak, amit hamarosan meg is kaphatnak. A héten lesz amerikai kamatdöntés és több nagy amerikai technológiai vállalat is közzéteszi a legfrissebb számait. Ezek mind hozhatnak nagyobb mozgásokat a tőzsdéken. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy folyamatos a híráramlás az iráni konfliktussal kapcsolatban is.