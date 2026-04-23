Újabb magyarok lépnek szőnyegre a birkózó-Eb-n – sport a tévében

M4 Sport
16.45 és 18.00: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana
Sport 1
3.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, nyugati főcsoport, negyeddöntő, második mérkőzés, Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns
20.00: Darts, Premier League, 12. állomás, Liverpool
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin–Gummersbach
20.45: Labdarúgás, Német Kupa, elődöntő, VfB Stuttgart–Freiburg
Eurosport 1
14.00 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, 1. forduló, Sheffield
Eurosport 2
13.35: Kerékpársport, Tour of the Alps, 4. szakasz
21.00: Golf, PGA Tour, New Orleans Classic, 1. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano–Espanyol
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante–Sevilla