ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.49
usd:
312.28
bux:
135397.21
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dollák Tamara a horvátországi birkózó világbajnokság nõi -57 kg-os súlycsoportjának negyeddöntõjében a Zágráb Arénában 2025. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Újabb magyarok lépnek szőnyegre a birkózó-Eb-n – sport a tévében

Infostart / MTI

Kiderül, melyik csapat lesz a Bayern München ellenfele a labdarúgó Német Kupa döntőjében, és két spanyol bajnoki meccs is képernyőre kerül. A kézilabda, a kerékpársport, a darts, a golf és a sznúker szerelmesei sem maradnak izgalmas esemény nélkül csütörtökön.

M4 Sport

16.45 és 18.00: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana

Sport 1

3.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, nyugati főcsoport, negyeddöntő, második mérkőzés, Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns

20.00: Darts, Premier League, 12. állomás, Liverpool

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin–Gummersbach

20.45: Labdarúgás, Német Kupa, elődöntő, VfB Stuttgart–Freiburg

Eurosport 1

14.00 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, 1. forduló, Sheffield

Eurosport 2

13.35: Kerékpársport, Tour of the Alps, 4. szakasz

21.00: Golf, PGA Tour, New Orleans Classic, 1. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano–Espanyol

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante–Sevilla

Kezdőlap    Sport    Újabb magyarok lépnek szőnyegre a birkózó-Eb-n – sport a tévében

labdarúgás

sport

kézilabda

birkózás

kerékpár

élő közvetítés

darts

tévéműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, sőt több más nyugat-magyarországi települést is. Simon Gergely, a környezetvédő szervezet vegyianyag-szakértője azt mondta az InfoRádióban, hogy ez lehet az eddigi legnagyobb azbesztszennyezés Magyarországon.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami a fontosabb gazdasági adatokat illeti, a befektetők a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatókra figyelhetnek Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde kisebb esésben van. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel 10 milliárd forintnyi közigazgatási bírságot nem fizettek be a sofőrök egyetlen év alatt Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 08:43
Adót csalnak a Forma-1 szupersztárjai?
2026. április 22. 22:51
A Fradi visszavágott fociban a Győrnek
×
×