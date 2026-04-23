Újabb magyarok lépnek szőnyegre a birkózó-Eb-n – sport a tévében

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami a fontosabb gazdasági adatokat illeti, a befektetők a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatókra figyelhetnek Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde kisebb esésben van.