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Nyitókép: appledesign/Getty Images

Zöld folyadék – bírságokat kaphat a CATL a szennyezés miatt

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Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a CATL kínai tulajdonú akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába „zöld színű folyékony hulladékot” – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal pénteken.

A CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát és a vállalatot a kommunális szennyvíz hálózat és a csapadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. A kormányhivatal rögzítette:

a CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat.

Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője korábban arról tájékoztatott, hogy vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP-oldószert mutattak ki abban a zöld folyadékban, ami május elején bugyogott a földből Debrecenben, a CATL kínai akkumulátorgyárnál. A kormányhivatal válaszában úgy reagált: a május 5-i esemény körülményeinek vizsgálatát a hatóságok azonnal megkezdték, még aznap este többek között több ponton akkreditált módon végeztek szennyvíz és felszíni víz mintavételeket, amiket akkreditált laborban vizsgálnak.

„Az eddigi mérések nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, de újra elvégeztük a szükséges ellenőrzéseket, az eredményekről pedig tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot” – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a „különböző internetes felületeken megjelent mintavételi eredmények” kizárólag akkor tekinthetők hitelesnek, ha a vizsgáló laboron túl a mintavételezés is akkreditált.

Mivel minden más esetben megtévesztő lehet az eredmény, a hatóság az elsőtől az utolsó lépésig csak igazoltan akkreditált mintavételi eredményekre támaszkodik – írták. Rámutattak továbbá: téves következtetéshez vezethet emellett az is, ha a mérési jegyzőkönyvben feltüntetett mértékegységek nem a jogszabályban szereplő határértékekkel összhangban kerülnek átváltásra.

A kormányhivatal hangsúlyozta, hogy az esetleges szennyezés feltárására Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot is elrendelt.

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Kezdőlap    Belföld    Zöld folyadék – bírságokat kaphat a CATL a szennyezés miatt

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