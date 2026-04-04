Mi lesz Iránnal? – érdekességek a vb-mezőnyről

Gianni Infantino, a FIFA elnöke a napokban azt mondta, szeretné, ha az iráni válogatott ott lenne a világbajnokságon, mi mást is mondhatna. Alapesetben mindenki ezt szeretné, de még inkább azt szerette volna, ha fel sem vetődik probléma az irániak részvételével kapcsolatban.
Erősen hihetjük azt, hogy ebben a kérdésben nem Infantino fog dönteni, azt ellenben jóval kevésbé, hogy olyan hatalma vagy lobbiereje lenne, hogy befolyásolni tudná a feleket. Jelen állás szerint az Egyesült Államok kormányának be kell engednie a válogatottat, a sportküldöttséget, azt a létszámot, amit a rendezéssel kapcsolatos szabályzat meghatároz, de minden más függőben van, bizonytalan.
Az is, hogy adott esetben ki pótolná Iránt. A legjobb helyen végzett nem kijutó ázsiai válogatott a bahreini, de kedd este óta egyre kevésbé vicces az a korábban eszementnek tűnő javaslat, hogy ugorjanak be az olaszok, mint a legjobb világranglista-helyezéssel rendelkező hiányzó.
A fentiekben kevés a konkrétum – holott alapvetően a mezőnnyel kapcsolatban nagyon sok minden az. Először rendeznek három országban labdarúgó-világbajnokságot, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként ott lesz a mezőnyben.
A további 45 helyre 16 európai (UEFA), tíz afrikai (CAF), kilenc ázsiai (AFC), valamint hat-hat dél-amerikai (CONMEBOL), valamint észak- és közép-amerikai (CONCACAF), illetve egy óceániai (OFC) csapat jutott.
Nyilván a létszámemelés az oka, de Óceánia és Dél-Amerika kivételével még egyik régiót, ha úgy tetszik konföderációt sem képviselte ennyi csapat. A dél-amerikaiaknál a csúcs hét résztvevő egyetlen tornán, éppen az elsőn, 1930-ban.
mindössze négy újonc lesz a mezőnyben, azaz négy olyan válogatott jutott ki, amelyik korábban még sohasem: Üzbegisztán, Jordánia, a Zöld-foki-szigetek és Curaçao.
Hosszú idő után lett újra vb-résztvevő a korábbi egy alkalommal, 1974-ben nagyon is emlékezetesen szereplő, Haiti és Kongói DK, utóbbi az NSZK-ban még Zaire néven szerepelt. 1986 után lesz újra a mezőnyben az iraki gárda. Az európaiak közül Ausztria, Norvégia és Skócia 28 éves várakozás után játszik újra vb-meccset majd.
A korábbi győztesek közül az ötszörös világbajnok Brazília eddig minden vb-n szerepelt, most is ott lesz.
A négyszeres első német csapat az első két dél-amerikai vb-ről hiányzott, 21-szer mehet a világbajnokságra. Természetesen kiharcolta a részvételt az argentin, az uruguayi, az angol, a francia és a spanyol csapat is, nem lesz ott ellenben, sorozatban harmadszor a Squadra Azzurra.
A nyolc címnyertes vb-múltját tekintve ez az első alkalom, hogy egy korábbi győztes sorozatban háromszor ne jusson túl a selejtezőkön.
A csoportbeosztás:
A csoport: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország
B csoport: Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc
C csoport: Brazília, Marokkó, Haiti, Skócia
D csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Ausztrália, Törökország
E csoport: Németország, Curaçao, Elefántcsontpart, Ecuador
F csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H csoport: Spanyolország, Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia, Uruguay
I csoport: Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia
J csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K csoport: Portugália, Kongói Köztársaság, Üzbegisztán, Kolumbia
L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána, Panama