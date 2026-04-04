ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.78
usd:
334.35
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Washington DC, Egyesült Államok, 2026. december 5. A kiállított arany trófea a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása előtt a John F. Kennedy Center for the Performing Artsban.
Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Mi lesz Iránnal? – érdekességek a vb-mezőnyről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szerda hajnalban teljes lett a 2026-os világbajnokságnak a 48-as mezőnye – írjuk optimistán. A helyek elkeltek, de, persze, nem tudjuk, mit hoz a következő nagyjából két, két és fél hónap a világpolitikában. Mindenesetre az megvan, hogy a három rendező ország gárdája mellett mely csapatok harcolták ki a vb-részvételt.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke a napokban azt mondta, szeretné, ha az iráni válogatott ott lenne a világbajnokságon, mi mást is mondhatna. Alapesetben mindenki ezt szeretné, de még inkább azt szerette volna, ha fel sem vetődik probléma az irániak részvételével kapcsolatban.

Erősen hihetjük azt, hogy ebben a kérdésben nem Infantino fog dönteni, azt ellenben jóval kevésbé, hogy olyan hatalma vagy lobbiereje lenne, hogy befolyásolni tudná a feleket. Jelen állás szerint az Egyesült Államok kormányának be kell engednie a válogatottat, a sportküldöttséget, azt a létszámot, amit a rendezéssel kapcsolatos szabályzat meghatároz, de minden más függőben van, bizonytalan.

Az is, hogy adott esetben ki pótolná Iránt. A legjobb helyen végzett nem kijutó ázsiai válogatott a bahreini, de kedd este óta egyre kevésbé vicces az a korábban eszementnek tűnő javaslat, hogy ugorjanak be az olaszok, mint a legjobb világranglista-helyezéssel rendelkező hiányzó.

A fentiekben kevés a konkrétum – holott alapvetően a mezőnnyel kapcsolatban nagyon sok minden az. Először rendeznek három országban labdarúgó-világbajnokságot, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként ott lesz a mezőnyben.

A további 45 helyre 16 európai (UEFA), tíz afrikai (CAF), kilenc ázsiai (AFC), valamint hat-hat dél-amerikai (CONMEBOL), valamint észak- és közép-amerikai (CONCACAF), illetve egy óceániai (OFC) csapat jutott.

Nyilván a létszámemelés az oka, de Óceánia és Dél-Amerika kivételével még egyik régiót, ha úgy tetszik konföderációt sem képviselte ennyi csapat. A dél-amerikaiaknál a csúcs hét résztvevő egyetlen tornán, éppen az elsőn, 1930-ban.

Talán meglepő, hogy

mindössze négy újonc lesz a mezőnyben, azaz négy olyan válogatott jutott ki, amelyik korábban még sohasem: Üzbegisztán, Jordánia, a Zöld-foki-szigetek és Curaçao.

Hosszú idő után lett újra vb-résztvevő a korábbi egy alkalommal, 1974-ben nagyon is emlékezetesen szereplő, Haiti és Kongói DK, utóbbi az NSZK-ban még Zaire néven szerepelt. 1986 után lesz újra a mezőnyben az iraki gárda. Az európaiak közül Ausztria, Norvégia és Skócia 28 éves várakozás után játszik újra vb-meccset majd.

A korábbi győztesek közül az ötszörös világbajnok Brazília eddig minden vb-n szerepelt, most is ott lesz.

A négyszeres első német csapat az első két dél-amerikai vb-ről hiányzott, 21-szer mehet a világbajnokságra. Természetesen kiharcolta a részvételt az argentin, az uruguayi, az angol, a francia és a spanyol csapat is, nem lesz ott ellenben, sorozatban harmadszor a Squadra Azzurra.

A nyolc címnyertes vb-múltját tekintve ez az első alkalom, hogy egy korábbi győztes sorozatban háromszor ne jusson túl a selejtezőkön.

A csoportbeosztás:

A csoport: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország

B csoport: Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc

C csoport: Brazília, Marokkó, Haiti, Skócia

D csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Ausztrália, Törökország

E csoport: Németország, Curaçao, Elefántcsontpart, Ecuador

F csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia

G csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland

H csoport: Spanyolország, Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia, Uruguay

I csoport: Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia

J csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia

K csoport: Portugália, Kongói Köztársaság, Üzbegisztán, Kolumbia

L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána, Panama

Kezdőlap    Sport    Mi lesz Iránnal? – érdekességek a vb-mezőnyről

fifa

gianni infantino

2026-os vb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 5. 21:20
Élre állt a Vasas az NB II-ben, a Honvéd kikapott
2026. április 5. 20:12
Böde-Bíró Blanka nagy beismerése: nem volt zökkenőmentes a visszatérése
×
×