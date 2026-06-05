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A svájci Breel Embolo (j) ünnepel, miután gólt szerzett a katari labdarúgó-világbajnokság G csoportjának első fordulójában játszott Svájc-Kamerun mérkőzésen az al-vakrai al-Dzsanub Stadionban 2022. november 24-én.
Nyitókép: MTI/AP/Matthias Schrader

A svájci válogatott kulcsembere először nem kapott vízumot az Egyesült Államokba

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Teljes lett a svájci labdarúgó-válogatott kerete az Egyesült Államokban. Breel Embolo, akitől korábban megtagadták a hatóságok a beutazási engedélyt, csatlakozhat társaihoz.

A 29 éves játékos a hét elején nem tudott társaival együtt San Diegóba, az edzőtáborba utazni, mint kiderült vízumprobléma miatt.

A Svájci Labdarúgó-szövetség immár megerősítette, hogy a rutinos csatár útrakelt, s hamarosan megérkezik San Diegóba.

Az engedély véget vet a több napos bizonytalanságnak, Breel Embolo. A svájci labdarúgó-szövetség megerősítette, hogy az ügyet megoldották, és Embolo engedélyt kapott az utazásra.

A gondot az amerikai hatóságok által kért további ellenőrzés jelentette. A futballista szerdán részt vett egy találkozón az Egyesült Államok berni nagykövetségén, ahol a tisztviselők áttekintették egy 2018-as erőszakos fellépéséből eredő jogi üggyel kapcsolatos dokumentumokat.

A svájci szövetség közlése szerint az amerikai hatóságok bírósági iratokat is kértek egy 2023-as, többszörös fenyegetés miatti elítélésről, amely felfüggesztett pénzbírsággal végződött, és az év elején jogilag kötelező érvényűvé vált.

Bár az ügyet már rendezték, az eset további vizsgálatot igényelt az Egyesült Államok beutazási szabályai alapján.

A kameruni születésű csatár ötéves kora óta Európában él, előbb Franciaországban, majd Svájcban. Tizenkét éve kapta meg a svájci állampolgárságot, 86 mérkőzésen 24 gólt szerzett eddig az ottani válogatottban. 2025-ben és 2026 mögöttünk hagyott részében 13 válogatott mérkőzésen kilenc gólt ért el. Tavaly nyár óta a francia Rennes játékosa.

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