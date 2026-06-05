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Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatója beszédet mond az MTVA óbudai székházában tartott díjátadó ünnepségen, amelyen kiemelkedõ munkatársait díjazta a közmédia 2025. március 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter megszólalt az MTVA-vezér távozásáról

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Megkésve, de ma végre távozott a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hírhamisító vezérigazgatója – írta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Facebook-oldalán.

Mint arról korábban beszámoltunk, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.

A kormányfő hozzátette: ugyanezt várják el „a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól”.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – olvasható a közleményben.

Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait – tartalmazza a közlemény.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter megszólalt az MTVA-vezér távozásáról

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