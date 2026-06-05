Figyelmeztetnek: az itthon eltiltott, utazásokat áruló cég Szlovákiában új céget alapított

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) aggodalommal értesült arról, hogy a tevékenységétől eltiltott Travel Teachers Kft. a „magyarországi jogi útvesztőkre” hivatkozva a szlovákiai Párkányban Travel Teachers s. r. o. néven új céget alapított. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a cég Szlovákiában utazásszervezői jogot szerez, az EU szabad szolgáltatásnyújtási elve alapján határon átnyúló szolgáltatásként újra megjelenhet a magyar piacon, miközben az esetleges jogsértések kivizsgálása a továbbiakban a szlovák hatóságok feladata – hívta fel a figyelmet a MUISZ a Facebook-oldalán.

„A Travel Teachers Kft. felelőtlen, jogsértő és a szakmai etikai normákat semmibe vevő magatartása súlyos reputációs kockázatot jelent a tisztességesen, törvénykövető módon és magas szakmai színvonalon működő magyar utazási irodákra nézve” – írta a szövetség, leszögezve: az iroda nem volt tagja a MUISZ-nak.

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) május 19-én közölte, hogy az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben, mert a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását. A hatóság április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. tevékenységi jogosultságát, így a társaság május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthat le, és köteles az utazók által befizetett részvételi díjakat visszafizetni.

Kormányhivatal: a biztosítóhoz fordulhatnak a károsultak Felhívta a Travel Teachers utazási iroda biztosítóját Budapest Főváros Kormányhivatala, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak – közölte a hivatal. Az utazók a kárigényüket így az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon. A kormányhivatal az utasok érdekeit szem előtt tartva a lehető legrövidebb idő alatt lefolytatta az eljárást, a megalapozott döntéshez azonban az utazásszervezőtől be kellett szereznie a szükséges információkat.

A MUISZ pénteken közzétett állásfoglalása szerint megdöbbenéssel értesültek a Travel Teachers Kft. tevékenységéről, az utasokat ért sorozatos jogsértésekről. Hozzátették: a cég nem volt tagjuk, a szövetségbe való felvételhez minden esetben két tagiroda szakmai ajánlása szükséges. Ez

a szigorú belső szűrőrendszer éppen azt a célt szolgálja, hogy a szakma idejekorán izolálhassa a piaci és etikai normáknak megfelelni képtelen, kétes hátterű szereplőket

– írták.

Kiemelték: a károsultak beszámolói, a sajtóhírek és a hivatalos hatósági döntések alapján a Travel Teachers Kft. működése összeegyeztethetetlen a tisztességes, szakmai alapokon nyugvó és fogyasztóbarát utazásszervezői tevékenységgel. Az utolsó pillanatban, indoklás nélkül lemondott utak, a jogszabályellenes pluszköltségek követelése, az idegenvezetők és transzferek hiánya, a nem megfelelő kategóriájú szálláshelyek, a kaotikus helyszíni improvizációk, valamint a jogos visszatérítések hónapokig tartó visszatartása súlyosan sértik a fogyasztók jogait – mutattak rá.

A MUISZ információi szerint a társaság már a kezdetekben, 2024-ben is hatósági engedély nélkül kezdett utazásszervezésbe, működése során

nem szabályos számlákat bocsátott ki, nem a jogszabályoknak megfelelő utazási szerződéseket kötött.

Felidézték, hogy a kormányhivatal 2026. április 30-i hatállyal egy évre visszavonta a Travel Teachers Kft. utazásszervezői jogosultságát, mivel a cég megszegte a vagyoni biztosítékra vonatkozó kötelezettségét és valótlan adatokat közölt. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a cég az eltiltás ellenére, a jogszabályokat semmibe véve májusban is indított utakat, miközben az iroda elérhetetlenné vált, a honlapját lekapcsolta, és magára hagyta az időközben törölt programok károsultjait.

Hangsúlyozták: az utazni vágyók kizárólag ellenőrizhető, stabil hátterű, a hatósági nyilvántartásban szereplő utazási irodáknál foglaljanak utazást, elkerülve a gyanúsan olcsó, zárt közösségi csoportokban terjesztett ajánlatokat.