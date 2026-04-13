Az amerikai elnök az 1,4 milliárd tagot számláló egyház vezetőjét „borzalmasnak” nevezte, és azt állította, hogy a bíborosok tavaly azért választották meg, mert amerikai, így könnyebben tudnak vele tárgyalni. Később újságíróknak azt is mondta, hogy nem nagy rajongója a pápának, akit liberálisnak tart – számolt be a Portfolio.

A kijelentések hátterében az áll, hogy az egyházfő egyre határozottabban bírálta az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját, valamint a washingtoni bevándorláspolitikát.

A chicagói születésű pápa, az első amerikai egyházfő, az utóbbi időben a béke hangos szószólójává vált. Virágvasárnapi beszédében az iráni konfliktust „szörnyűségnek” nevezte, és kijelentette, hogy Isten elutasítja azoknak a vezetőknek az imáit, akiknek „vér tapad a kezéhez”. Korábban Trump fenyegetéseit is elfogadhatatlannak minősítette, és békés megoldást sürgetett. Emellett élesen bírálta az amerikai bevándorláspolitikát is, megkérdőjelezve, hogy az összeegyeztethető-e az egyház életvédő tanításaival.

Trump szavai széles körű kritikát váltottak ki: a katolikus közösség és több egyházi vezető is elítélte a kijelentéseket. Egy Vatikán-szakértő még történelmi párhuzamot is vont – „Még Hitler vagy Mussolini sem támadta ilyen nyíltan és közvetlenül a pápát” –, míg az amerikai püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy a pápa nem politikai rivális, hanem lelki vezető.

Az amerikai elnök és a katolikus egyház viszonya korábban sem volt zökkenőmentes, hiszen elődjével is konfliktusba került bevándorláspolitikai nézetei miatt. A Vatikán egyelőre nem reagált a mostani kijelentésekre.