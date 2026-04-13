Az előző nap megválasztott új katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa misézik a bíborosi kollégium tagjaival a vatikáni Sixtus-kápolnában 2025. május 9-én.
„Borzalmas” – Donald Trump élesen bírálta a pápát

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este szokatlanul éles hangon bírálta XIV. Leó pápát a közösségi oldalán, ami felháborodást váltott ki a katolikus hívők körében.

Az amerikai elnök az 1,4 milliárd tagot számláló egyház vezetőjét „borzalmasnak” nevezte, és azt állította, hogy a bíborosok tavaly azért választották meg, mert amerikai, így könnyebben tudnak vele tárgyalni. Később újságíróknak azt is mondta, hogy nem nagy rajongója a pápának, akit liberálisnak tart – számolt be a Portfolio.

A kijelentések hátterében az áll, hogy az egyházfő egyre határozottabban bírálta az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját, valamint a washingtoni bevándorláspolitikát.

A chicagói születésű pápa, az első amerikai egyházfő, az utóbbi időben a béke hangos szószólójává vált. Virágvasárnapi beszédében az iráni konfliktust „szörnyűségnek” nevezte, és kijelentette, hogy Isten elutasítja azoknak a vezetőknek az imáit, akiknek „vér tapad a kezéhez”. Korábban Trump fenyegetéseit is elfogadhatatlannak minősítette, és békés megoldást sürgetett. Emellett élesen bírálta az amerikai bevándorláspolitikát is, megkérdőjelezve, hogy az összeegyeztethető-e az egyház életvédő tanításaival.

Trump szavai széles körű kritikát váltottak ki: a katolikus közösség és több egyházi vezető is elítélte a kijelentéseket. Egy Vatikán-szakértő még történelmi párhuzamot is vont – „Még Hitler vagy Mussolini sem támadta ilyen nyíltan és közvetlenül a pápát” –, míg az amerikai püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy a pápa nem politikai rivális, hanem lelki vezető.

Az amerikai elnök és a katolikus egyház viszonya korábban sem volt zökkenőmentes, hiszen elődjével is konfliktusba került bevándorláspolitikai nézetei miatt. A Vatikán egyelőre nem reagált a mostani kijelentésekre.

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet

Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Történelmi politikai fordulat után megszólal Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, aki első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartja a vasárnap esti választási győzelmet követően út. A párt győzelmével lezárul Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP 16 éve tartó kormányzása. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.

A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

2026. április 13. 13:38
XIV. Leó pápa reagált az amerikai elnök bírálatára
2026. április 13. 11:38
Amerikai vezetéssel magyar katonák gyakorlatoznak Afrikában
