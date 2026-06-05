Háryjánoskodás a Real Madrid elnökválasztása előtt – röpködnek a 150 millió eurók

A Real Madrid elnöki posztjáért folytatott ádáz küzdelemben a kihívó Enrique Riquelme példátlan riposzttal vágott vissza a Manchester City és Erling Haaland táborának tagadásaira.

Riquelme korábban bejelentette, hogy megválasztása esetén megszerzi a klubnak a Manchester City két sztárját, Erling Haalandot és Rodrit. A klub és Haaland édesapja, a korábbi szintén válogatott futballista, Alf-Inge gyorsan és felháborodottan cáfolt. Riquelme azonban nem hagyja magát, a madridi AS sportnapilapnak adott interjújában kifejtette: „Ez mind a játék része. Meg kellett védenünk a játékosokat, és ezt előtte és utána is megbeszéltük Pablo Barqueróval, Rodri ügynökével. Rodri helyzete más, mint Haalandé; Haalandnak kivásárlási záradéka van” – jelentette ki Riquelme.

Az üzletember ezzel arra is utalt, hogy a színfalak mögött konkrét megállapodások születtek. Spanyolországban és különösen a Real Madridnál az elnökválasztások előtti időszakban tett grandiózus átigazolási ígéreteknek hagyománya van.

Történelmi példák, mint például Florentino Pérez 2000-es kampánya után Luís Figo leigazolása, azt mutatják, hogy az ilyen bejelentések befolyásolhatják a választásokat.

Mindazonáltal a spanyol sajtó szerint kevéssé hihető, hogy Riquelme teljesíteni tudná az ígéretét.

Ám ő eltökélt abban, hogy komolyan vegyék, és kész saját vagyonát kockáztatni igaza bizonyítása érdekében.

„Nem fogom veszélyeztetni sem a személyes, sem a szakmai hírnevemet. Kezest, személyes garanciát vállaltam arra, hogy ha nem teljesítem ezen ígéretek bármelyikét, személyesen fizetem ki a Real Madrid 100 000 tagjának a hozzájárulását, és ezt közjegyző hitelesítette” – mondta.

Az AS információi szerint ez a jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás összesen 15 millió eurót tesz ki. Amennyiben Riquelme vasárnap győz, de nem sikerül megszereznie Haalandot és Rodrit, a bérletesek és a klubtagok jövőre egy cent tagsági díjat sem fizetnének; a számla helyettük egyenesen az akkor hivatalban lévő elnökhöz kerülne.

Perez eközben a Horizonte című tévéműsorban bejelentette, hogy rekordösszegű ajánlatot tesz egy világklasszis sztárért, elképesztő 150 millió eurót ígérve egy „Cristiano Ronaldo-szintű szupersztárért”.

Perez ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy nem Erling Haalandról és nem Harry Kane-ről van szó. „Kedden jelentős ajánlatot teszek egy vezető Bajnokok Ligája-klubnak egy olyan játékosért, aki a Madrid történetének legnagyobb átigazolását jelentené. – mondta. – Legalább 150 millió euróba kerül.”