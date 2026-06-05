ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.79
usd:
308.68
bux:
133670.96
2026. június 5. péntek Fatime
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Real Madrid. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Háryjánoskodás a Real Madrid elnökválasztása előtt – röpködnek a 150 millió eurók

Infostart

Tovább folyik a kesztyűzés a Real Madrid elnöki posztjáért. A vasárnapi választás előtt a két jelölt háryjános-versenybe kezdett.

A Real Madrid elnöki posztjáért folytatott ádáz küzdelemben a kihívó Enrique Riquelme példátlan riposzttal vágott vissza a Manchester City és Erling Haaland táborának tagadásaira.

Riquelme korábban bejelentette, hogy megválasztása esetén megszerzi a klubnak a Manchester City két sztárját, Erling Haalandot és Rodrit. A klub és Haaland édesapja, a korábbi szintén válogatott futballista, Alf-Inge gyorsan és felháborodottan cáfolt. Riquelme azonban nem hagyja magát, a madridi AS sportnapilapnak adott interjújában kifejtette: „Ez mind a játék része. Meg kellett védenünk a játékosokat, és ezt előtte és utána is megbeszéltük Pablo Barqueróval, Rodri ügynökével. Rodri helyzete más, mint Haalandé; Haalandnak kivásárlási záradéka van” – jelentette ki Riquelme.

Az üzletember ezzel arra is utalt, hogy a színfalak mögött konkrét megállapodások születtek. Spanyolországban és különösen a Real Madridnál az elnökválasztások előtti időszakban tett grandiózus átigazolási ígéreteknek hagyománya van.

Történelmi példák, mint például Florentino Pérez 2000-es kampánya után Luís Figo leigazolása, azt mutatják, hogy az ilyen bejelentések befolyásolhatják a választásokat.

Mindazonáltal a spanyol sajtó szerint kevéssé hihető, hogy Riquelme teljesíteni tudná az ígéretét.

Ám ő eltökélt abban, hogy komolyan vegyék, és kész saját vagyonát kockáztatni igaza bizonyítása érdekében.

„Nem fogom veszélyeztetni sem a személyes, sem a szakmai hírnevemet. Kezest, személyes garanciát vállaltam arra, hogy ha nem teljesítem ezen ígéretek bármelyikét, személyesen fizetem ki a Real Madrid 100 000 tagjának a hozzájárulását, és ezt közjegyző hitelesítette” – mondta.

Az AS információi szerint ez a jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás összesen 15 millió eurót tesz ki. Amennyiben Riquelme vasárnap győz, de nem sikerül megszereznie Haalandot és Rodrit, a bérletesek és a klubtagok jövőre egy cent tagsági díjat sem fizetnének; a számla helyettük egyenesen az akkor hivatalban lévő elnökhöz kerülne.

Perez eközben a Horizonte című tévéműsorban bejelentette, hogy rekordösszegű ajánlatot tesz egy világklasszis sztárért, elképesztő 150 millió eurót ígérve egy „Cristiano Ronaldo-szintű szupersztárért”.

Perez ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy nem Erling Haalandról és nem Harry Kane-ről van szó. „Kedden jelentős ajánlatot teszek egy vezető Bajnokok Ligája-klubnak egy olyan játékosért, aki a Madrid történetének legnagyobb átigazolását jelentené. – mondta. – Legalább 150 millió euróba kerül.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Háryjánoskodás a Real Madrid elnökválasztása előtt – röpködnek a 150 millió eurók

real madrid

florentino pérez

Enrique Riquelme

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek
A kormány csütörtökön döntött, és a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: eltörlik a tanárok teljesítményértékelő rendszerét. és újat dolgoznak ki helyette. Az előző tanévre már nem is kell alkalmazni. A rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. Lannert Judit miniszter egy posztban indoklást is adott a döntéshez.
 

A lélegeztetőgépektől a Budapest–Belgrád vasútvonalon át a pártalapítványokig – itt vannak a kormánydöntések

Korrupcióellenes jogszabálycsomag – kiderült, hogyan teljesítik a szupermérföldköveket

Mire költjük a 6000 milliárd forint uniós pénzt és mik a feltételek? – Vitézy Dávid elmondta a részleteket

Gulyás Gergely: ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért

Kormányszóvivői tájékoztató: új beruházások, változó pedagógusértékelés, vizsgálatok a HM-nél

Darázsfészekbe nyúlhatott a kormány a vendégmunkás-szigorítással

Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

VIDEÓ
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a technológiai szektort Amerikában

Ütik a technológiai szektort Amerikában

Alaposan elromlott a hangulat az ázsiai tőzsdéken pénteken. A befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolt és a chipgyártáshoz kapcsolódó részvényeket adták. A legnagyobb esés a dél-koreai piacon volt, ahol az elmúlt hónapokban hatalmasat ralizó papírokat adták leginkább a befektetők, de a japán tőzsde is lefordult. A kedvezőtlen ázsiai előjelek ellenére az európai tőzsdék a nap elején még jól tartották magukat, az amerikai tőzsdenyitásra viszont elromlott a hangulat, a vezető amerikai részvényindexek is lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a vébé C-csoportja: megint belehalnak a brazilok saját szépségükbe?

Itt a vébé C-csoportja: megint belehalnak a brazilok saját szépségükbe?

Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a C-csoportban, hogy megnehezítse Ancelottiék dolgát.

BBC
Business Sport Travel Science
Astronauts return to ISS after sheltering during air leak repair attempt

Astronauts return to ISS after sheltering during air leak repair attempt

Russian attempt to repair tunnel area sparks safe-haven procedure for five other astronauts onboard.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 17:54
Sallai Roland klubot keres, a Liverpool is szóba jött
2026. június 5. 16:06
Shakira keretbe foglalja a foci-vb-t, a nyitó- és a záróünnepségen is fellép
×
×