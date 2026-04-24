Olaszország nem kér a „kiskapus” foci-vb-részvételből

Az olasz sportminiszter szerint nem kellene Olaszországnak új esélyt kapnia a labdarúgó-vb-n. Andrea Abodi ezt azután jelentette ki, hogy kiderült: az USA-beli különmegbízott, Paolo Zampolli arra kérte a FIFA-t, hogy az idén nyáron Észak-Amerikában megrendezendő tornán Irán helyére léphessen Olaszország – írta meg a Politico.

A sportminiszter úgy fogalmazott:

nem helyénvaló dolog ez, a kvalifikációt a pályán kell kiharcolni.

Irán római nagykövetsége az X-en közzétett posztjában azt hangsúlyozta, hogy a „futball a népre, nem pedig a politikusokra tartozik”. Véleményük szerint Irán kizárási kísérlete az USA morális csődjét mutatja, hiszen félnek tizenegy fiatal iráni pályán lévő jelenlététől – teszik hozzá a cikkben. Ugyanakkor Irán már kizárta egyik csatárukat, Sardar Azmoun-t, miután kritizálta a teheráni rezsimet.

Irán részvétele kétséges volt a közel-keleti háború közepette, azonban

Gianni Infantino, a FIFA elnöke április közepén kijelentette, hogy az iráni csapatnak „jönnie kell” a versenyre.

A cikkben emlékeztetnek: a négyszeres világbajnok Olaszország legutóbb a 2014-es brazíliai világbajnokságon szerepelt, legutoljára a pótselejtezőn Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Ettől függetlenül az olasz tisztségviselők elutasítják a kiskapus megoldást, az olasz olimpiai bizottság elnöke, Luciano Buonfiglio például úgy fogalmazott: „ki kell érdemelni a részvételt”, és „sértve” érezné magát egy ilyen megoldás miatt. Giancarlo Giorgetti, az olasz gazdasági miniszter pedig elmondta: szégyellné magát egy ilyen helyzetben.