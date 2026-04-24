2026. április 24. péntek György
Iráni zászló egy focilabdával.
Nyitókép: Getty Images

Olaszország nem kér a „kiskapus” foci-vb-részvételből

ELŐZMÉNYEK

Az ötletet elutasítja az olasz sportminiszter, a gazdasági miniszter és az olasz olimpiai bizottság elnöke is.

Az olasz sportminiszter szerint nem kellene Olaszországnak új esélyt kapnia a labdarúgó-vb-n. Andrea Abodi ezt azután jelentette ki, hogy kiderült: az USA-beli különmegbízott, Paolo Zampolli arra kérte a FIFA-t, hogy az idén nyáron Észak-Amerikában megrendezendő tornán Irán helyére léphessen Olaszország – írta meg a Politico.

A sportminiszter úgy fogalmazott:

nem helyénvaló dolog ez, a kvalifikációt a pályán kell kiharcolni.

Irán római nagykövetsége az X-en közzétett posztjában azt hangsúlyozta, hogy a „futball a népre, nem pedig a politikusokra tartozik”. Véleményük szerint Irán kizárási kísérlete az USA morális csődjét mutatja, hiszen félnek tizenegy fiatal iráni pályán lévő jelenlététől – teszik hozzá a cikkben. Ugyanakkor Irán már kizárta egyik csatárukat, Sardar Azmoun-t, miután kritizálta a teheráni rezsimet.

Irán részvétele kétséges volt a közel-keleti háború közepette, azonban

Gianni Infantino, a FIFA elnöke április közepén kijelentette, hogy az iráni csapatnak „jönnie kell” a versenyre.

A cikkben emlékeztetnek: a négyszeres világbajnok Olaszország legutóbb a 2014-es brazíliai világbajnokságon szerepelt, legutoljára a pótselejtezőn Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Ettől függetlenül az olasz tisztségviselők elutasítják a kiskapus megoldást, az olasz olimpiai bizottság elnöke, Luciano Buonfiglio például úgy fogalmazott: „ki kell érdemelni a részvételt”, és „sértve” érezné magát egy ilyen megoldás miatt. Giancarlo Giorgetti, az olasz gazdasági miniszter pedig elmondta: szégyellné magát egy ilyen helyzetben.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

"Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Újabb fontos ígéretet tett Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Megszólal Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendő minisztere

Megszólal Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendő minisztere

A Telexnek nyilatkozik Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter, a megszólalást élőben követjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegesen kockáztatnak a magyarok az utakon: milliókat bukhatnak egyetlen apró mulasztás miatt

Tömegesen kockáztatnak a magyarok az utakon: milliókat bukhatnak egyetlen apró mulasztás miatt

A kötelező biztosítás ellenére tömegesen közlekednek fedezet nélkül robogók és elektromos rollerek Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

