Ólomszennyezést észleltek a Corvinus Egyetem vizében, teljes körű ellenőrzést végeznek

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Fővám téri főépületében tizenhat ponton végeztek vízminőség-ellenőrzéseket, aminek során hét esetben határérték feletti ólomszennyezést találtak – közölte az egyetem a 24.hu megkeresésére.

Az intézmény az országos tisztifőorvoshoz fordult állásfoglalásért a szennyezés egészségügyi kockázatának megismerése érdekében. Emellett ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak azoknak az egyetemi polgároknak, akik ezt igénylik.

A lap azt követően kereste meg az intézményt, hogy eljutott hozzá egy, az üzemeltetés által küldött e-mail, amely szerint a főépület vízhálózatát érintő kivitelezési munkálatok során vízminőség-ellenőrző vizsgálatokat végeztek. A levélben az állt, hogy

a tesztek eredményei alapján az összes csaphoz kétnyelvű figyelmeztetéseket függesztettek ki arról, hogy a víz fogyasztásra nem javasolt, kézmosásra viszont használható.

Üzemen kívül helyezték az épület vízhálózatára kötött automatákat, helyettük pedig ballonos vízadagoló gépeket tesznek ki. A lapnak egy olvasó jelezte, hogy a problémát ólomszennyezés okozhatja.

Az egyetem tájékoztatása szerint az eddig említett intézkedéseken felül partnerük segítségével elindult az extra szűrőberendezésekkel rendelkező, vezetékes hálózatról táplált vízgépek és automaták beszerzése, amik alkalmasak a nehézfém kiszűrésére is. Az épület büféje is bezárt átmenetileg.

Mint írták, a főépületben további méréseket végeznek, amelyek a vízminőségről átfogó információt adnak. Ennek két héten belül várható az eredménye. A felsőoktatási intézmény hozzátette, az eredmények megérkezéséig a főépületben dolgozó kollégák munkakörük zavartalan ellátása mellett, vezetőjükkel egyeztetve, heti több nap otthoni munkavégzésre is jogosultak lehetnek.

A Sóházban (Fővám tér 13-15.) is vettek mintát a vízből, ám ott kifogástalannak bizonyult.

Az intézmény közölte, haladéktalanul megkezdik a vízhálózat felmérését, hogy megtalálják a korszerűtlen szakaszokat, és döntsenek azok felújításáról vagy lezárásáról, megszüntetéséről.

A lezárások egy részére már pénteken sor kerül. A főépület vízvezetékrendszerének egy része az elmúlt években átfogó felújításon esett át, ugyanakkor vannak olyan felszálló vezetékszakaszok, amelyek rendkívül korszerűtlenek. A tájékoztatás szerint valószínűleg ezek a szakaszok, elöregedett vezetékrészek szennyezik a hálózat egyes szakaszait.

A vezetőség továbbá arról is döntést hozott, hogy az egyetem összes többi épületében, létesítményében is elvégzik a vízminőség ellenőrzését. Az eredményekről be fognak számolni az egyetemi közösségnek.