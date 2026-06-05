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Kaká egykori brazil labdarúgó, Hugh Evans, a Global Citizen nemzetközi jótékonysági szervezet alapító vezérigazgatója, Shakira kolumbiai énekesnõ és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke (b-j) a Global Citizen New York-i rendezvényén 2026. május 14-én. Itt bejelentették, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjének szünetében Madonna, Shakira és a BTS fellépésével rövid koncertet rendeznek, és a tévéközvetítések bevételébõl 100 millió dollárt a FIFA futballképzésekre fordít.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Shakira keretbe foglalja a foci-vb-t, a nyitó- és a záróünnepségen is fellép

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kolumbiai énekesnő eredetileg csak a döntő félidejében lépett volna színpadra, de most kiderült, hogy a nyitómeccs előtt is szórakoztatja a közönséget.

Shakira nemcsak a zárónapon, a döntő félidejében, hanem a mexikóvárosi nyitómérkőzést felvezető programban is fellép a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. A kolumbiai énekesnő a vb hivatalos dalát, a Dai Dait adja majd elő a nigériai Burna Boy-jal közösen a torna első meccsét, a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság találkozót megelőzően.

A világbajnokságon rendhagyó módon három nagyszabású nyitóünnepséget is rendeznek. Az első a mexikóvárosi lesz, mely a közép-európai idő szerint 21 órára kiírt mérkőzés előtt másfél órával kezdődik. Ezen Shakiráék mellett többek között a szintén kolumbiai J Balvin és a dél-afrikai Tyla lép színpadra.

Másnap Torontóban, az első kanadai meccs, a Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozó előtt folytatódik a nyitóünnepségek sora, majd közép-európai idő szerint szombat hajnalban az első amerikai mérkőzés, az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás előtt is lesz egy ünnepség. Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry is fellép.

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