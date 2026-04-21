2026. április 21. kedd Konrád
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

A román szövetségi kapitány híresebb, mint az összes játékosa együttvéve

A román labdarúgás talán legnagyobb legendája foglalta el újra a szövetségi kapitányi posztot: hétfő óta Gheorghe Hagi felel az ottani válogatottért.

„A játékosként többek között a Farulnal, a bukaresti Sportul studențesc-nél és Steauanál, a Bresciánál, a Real Madridnál, és a Galatasaray-nál megforduló egykori középpályást a világ legjobbjai között emlegették, a sportsajtó egy része a Kárpátok Maradonája jelzőt aggatta rá. A Steauával európai Szuperkupát, a Galatasaray-jal UEFA-kupát nyert. Edzőként Hagi dolgozott többek között a Bursaspor, a Galatasaray, a temesvári „Poli”, a Steaua csapatainál, majd az általa alapított labdarúgóakadémia növendékeiből létrehozott FC Viitorult irányította, amely utóbb beolvadt a nagymúltú Farulba. Mindkét csapattal nyert egy-egy román bajnok címet, a Viitorullal ráadásul egy Román Kupa- és egy Szuperkupa-diadalt is ünnepelhetett, a Galatasaray edzőjeként Török Kupát is nyert” – foglalta össze az erdélyi Krónika.

Hagi – akinek fia, Ianis a válogatott csapatkapitány-helyettese, több mint ötven szerepléssel a háta mögött – 2001-ben már betöltötte rövid ideig a posztot. Most Mircea Lucescu halála miatt üresedett meg a poszt, az egykori sztár középpályás pedig, aki egy köztes időben azért nem vállalhatta el a feladatot, mert az összeegyeztethetetlennek minősült klubtulajdonosi szerepével 0 igent mondott a felkérésre.

Romániában hagyományosan a hazai futballban dolgozó, román állampolgársággal (is) rendelkező szakembert kérnek fel a kapitányi posztra, 1936 óta ebben egyetlen kivétel volt: 2016–2017-ben a német Christoph Daum vezette a válogatottat.

Hagi a kelet- és délkelet-európai régiónban azon kevés szövetségi kapitány egyike, aki játékosként pályafutása során az ország legjobb futballistái közé tartozott. Ilyen még az ukránoknál Szerhij Rebrov, Montenegróban Mirko Vucsinics és a bosnyákoknál Sergej Barbarez.

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Egyelőre nagyon úgy fest, hogy holnap folytatódni fog az Irán-Amerika / Izrael háború, az elmúlt hetek tárgyalásai ellenére minden jel arra mutat, hogy a kéthetes tűzszünetet nem hosszabbítják meg a felek.

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

