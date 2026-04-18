Megmenekülni látszik az MTK

A visszafogott kezdést követően Ilja Popovic, a Kisvárda kapusa fél percen belül négy védéssel mentette meg csapatát, hogy hátrányba kerüljön. A folytatásban is inkább a hazaiak támadtak, és többször eljutottak a vendégek tizenhatosán belülre, mígnem a 24. percben Átrok Zalán megszerezte a vezetést. A kék-fehérek rengeteg labdát szereztek a középpályán, és akárcsak a gól előtt, később is inkább a jobb szélről érkeztek a beadások.

Szünet után tovább esett a színvonal és az iram, a két kapu a 72. percig nem forgott veszélyben, ekkor azonban Molnár Ádin lapos csavarásánál megint Popovic védett nagyot. A játékrész második felében a cseréknek köszönhetően a vendégek elkezdtek bátrabban támadni, olykor mezőnyfölényben is futballoztak, de a legnagyobb helyzet Jurek Gábor előtt adódott. Az MTK csatárának lövése után azonban a labda Popovic sarkáról a jobb kapufa tövére, majd az alapvonalon túlra pattant. Három perccel később aztán Németh Krisztián megszerezte csapata második gólját, s bár Aleksandar Jovicic a ráadásban szépített, az MTK nagyon fontos három pontot szerzett.

A kék-fehérek már csak akkor kerülhetnek bajba, ha a Diósgyőr mind a négy hátralévő bajnokiját megnyeri. A Kisvárda az egyetlen csapat, amelyet az MTK mindháromszor legyőzött ebben az idényben.