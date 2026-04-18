ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Megmenekülni látszik az MTK

Infostart / MTI

Az MTK Budapest hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának szombati játéknapján, sikerével pedig közel került a bennmaradáshoz. A kék-fehérek már csak akkor kerülhetnek bajba, ha a Diósgyőr mind a négy hátralévő bajnokiját megnyeri.

A visszafogott kezdést követően Ilja Popovic, a Kisvárda kapusa fél percen belül négy védéssel mentette meg csapatát, hogy hátrányba kerüljön. A folytatásban is inkább a hazaiak támadtak, és többször eljutottak a vendégek tizenhatosán belülre, mígnem a 24. percben Átrok Zalán megszerezte a vezetést. A kék-fehérek rengeteg labdát szereztek a középpályán, és akárcsak a gól előtt, később is inkább a jobb szélről érkeztek a beadások.

Szünet után tovább esett a színvonal és az iram, a két kapu a 72. percig nem forgott veszélyben, ekkor azonban Molnár Ádin lapos csavarásánál megint Popovic védett nagyot. A játékrész második felében a cseréknek köszönhetően a vendégek elkezdtek bátrabban támadni, olykor mezőnyfölényben is futballoztak, de a legnagyobb helyzet Jurek Gábor előtt adódott. Az MTK csatárának lövése után azonban a labda Popovic sarkáról a jobb kapufa tövére, majd az alapvonalon túlra pattant. Három perccel később aztán Németh Krisztián megszerezte csapata második gólját, s bár Aleksandar Jovicic a ráadásban szépített, az MTK nagyon fontos három pontot szerzett.

A kék-fehérek már csak akkor kerülhetnek bajba, ha a Diósgyőr mind a négy hátralévő bajnokiját megnyeri. A Kisvárda az egyetlen csapat, amelyet az MTK mindháromszor legyőzött ebben az idényben.

Kezdőlap    Sport    Megmenekülni látszik az MTK

labdarúgás

nb i

mtk

kisvárda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Már 141 – Újabb parlamenti hely a Tisza Pártnak

Szombat estig zajlik az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. Elvileg ezen a napon végeredmény lesz, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Vége a számlálásnak az „ál Magyar Péternél” is, reagált „az igazi”

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt

Figyelni fognak, hogy ne kaphasson az ország kiskapukat – Gálik Zoltán az uniós pénzekről

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény

Pénteken megkezdődött a külképviseleti szavazókörben és az átjelentkezéssel választók szavazatainak feldolgozása. A Tisza Pártnak három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, a kompenzációkkal együtt már 141 mandátumnál jár, tovább erősítve kétharmados többségét. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 52-re csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe. A végeredmény szombat estig várható. Pénteken megérkezett Magyarországra az Európai Bizottság delegációja is, hogy a Tisza-kormány vezetőivel egyeztessenek. A maratoni, két naposra tervezett tanácskozások fejleményeiről pedig várhatóan a mai nap folyamán érkeznek majd hírek. Cikkünk percről percre frissül a választással és a Tisza-kormányzat előkészületeivel kapcsolatos hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 16. játékhéten

6,76 milliárd forint a tét! Megkezdték az Ötöslottó 2026/16. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 19:25
Viráglangista-vezető időt úszott Milák Kristóf – videó
2026. április 18. 18:15
Nulla volt a különbség a Veszprém és a Szeged között, de valahogy el kellett dönteni a kupaelődöntőt
×
×