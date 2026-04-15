ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.69
usd:
309.03
bux:
139499.37
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 14: Hugo Ekitike of Liverpool is checked on by Alexander Isak of Liverpool and Marquinhos of Paris Saint-Germain as he holds his ankle as he appears to be injured during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Liverpool FC and Paris Saint-Germain FC at Anfield on April 14, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
Nyitókép: Michael Steele/Getty Images

Nagy a baj a Liverpoolnál

Infostart

Hugo Ekitiké, a Liverpool francia csatára súlyos sérülést szenvedett a PSG elleni mérkőzésen. Nem csupán a Premier League-idény hajráját, de a nyári világbajnokságot is kénytelen kihagyni. Visszatérése szeptemberre várható.

A francia csatár feltételezhetően Achilles-ín sérülést szenvedett. Hordágyon hagyta el a pályát az Anfield Roadon. A Liverpool a múlt nyáron igazolt játékosai közül ő a harmadik Giovanni Leoni és az április elején visszatért Alexander Isak után, aki súlyos sérülést szenvedett.

Ekitike júliusban igazolt a Liverpoolhoz az Eintracht Frankfurttól, minden sorozatot figyelembe véve 17 gólnál és hat gólpassznál járt – sajnos, nagy valószínűséggel ennyivel zárja első angliai idényét. A szezon egészét nézve az új szerzemények közül övé volt a legjobb teljesítmény.

Januárban Ekitike a második játékos lett Kenny Dalglish után, aki öt különböző sorozatban is gólt szerzett az első liverpooli szezonja során.

Szeptemberben debütált a francia válogatottban, biztosan számíthatott arra, hogy tagja lesz Didier Deschamps a nyári világbajnokságra benevezett keretének. A L’Équipe szerint

Désiré Doué és Bradley Barcola biztosan kerettagok lesznek, de Ekitiké sérülése miatt Didier Deschamps egy sokoldalú játékost kell keresnie, aki képes középcsatárként és szélen is játszani, és kiegészítené Kylian Mbappét. Ekitiké ezt a szerepet képes volt betöteni a március végi Egyesült Államok-beli mérkőzéseken, Brazília ellen még gólt is szerzett (2-1).

Most ellenben meg kell fontolni, kivel lehetne pótolni. Ekitiké kiesése néhány más típusú játékos számára is lehetőséget jelenthet, de négyen különösen profitálhatnak a helyzetből.

Az egyikük Marcus Thuram, aki képes középen vagy a bal szélen játszani, hasonló stílusú, mint Ekitike. Bár az Inter játékosa talán nem rendelkezik a Liverpool csatárának technikai finomságaival, Deschamps régóta értékes tulajdonságnak tartja a a munkabírását.

Randal Kolo Muani sokoldalú, de hiányzik belőle a dinamizmus. Didier Deschamps kulcsjátékosnak tartja, aki nagyra értékeli a válogatottbeli teljesítményét és sokoldalúságát, de azzal is tisztában van, hogy a vb-ezüstérmes csatárnak a klubjaiban nem igazán meg. Az elmúlt két szezonban a PSG-ben, a Juventusban és a Tottenhamben is játszott, a londoni klubban különösen nem megy neki.

Jean-Philippe Mateta nem rendelkezik Ekitiké sokoldalúságával és dinamizmusával sem. Bár a télen vitte volna az AC Milan, de sérülése miatt maradt a Crystal Palace-ban. Az utóbbi hetekben gólerősen játszik. Kevés a francia keretben az olyan jól fejelő játékos, mint ő.

Számításba jöhet még Christophe Nkunku, aki az utolsó pillanatban maradt le sérülése miatt a katari világbajnokságról. Sokoldalúsága értékes Deschamps számára, bármilyen támadó poszton képes játszani, középen vagy a széleken. Ellene szól, hogy tavasszal nagyon kevés játékpercet kapott eddig az AC Milanban.

Kezdőlap    Sport    Nagy a baj a Liverpoolnál

liverpool

francia labdarúgó-válogatott

hugo ekitike

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egy adminisztratív épületben károk keletkeztek és egy nő megsérült Dnyipróban, miután Oroszország támadás alá vette az ukrán nagyvárost. A légi riadó továbbra is érvényben ban az Ukrinform tudósítása alapján. Mára virradóra Cserkaszijban is hárman megsérültek orosz csapások következtében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német ZDF-nek adott interjút tegnap este, melyben kijelentette, az amerikai béketárgyalóknak „nincs idejük Ukrajnára" az iráni háború miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

Igazi mesterdetektív vagy? Tedd próbára a logikád és a memóriád mai Sherlock Holmes kvízünkkel! Kattints és nyomozz velünk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 15:32
Gyászol a magyar labdarúgás
2026. április 15. 13:20
Meghalt a Real Madrid egykori sztárja, Puskás Ferenc csapattársa
×
×