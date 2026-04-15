Nagy a baj a Liverpoolnál

A francia csatár feltételezhetően Achilles-ín sérülést szenvedett. Hordágyon hagyta el a pályát az Anfield Roadon. A Liverpool a múlt nyáron igazolt játékosai közül ő a harmadik Giovanni Leoni és az április elején visszatért Alexander Isak után, aki súlyos sérülést szenvedett.

Ekitike júliusban igazolt a Liverpoolhoz az Eintracht Frankfurttól, minden sorozatot figyelembe véve 17 gólnál és hat gólpassznál járt – sajnos, nagy valószínűséggel ennyivel zárja első angliai idényét. A szezon egészét nézve az új szerzemények közül övé volt a legjobb teljesítmény.

Januárban Ekitike a második játékos lett Kenny Dalglish után, aki öt különböző sorozatban is gólt szerzett az első liverpooli szezonja során.

Szeptemberben debütált a francia válogatottban, biztosan számíthatott arra, hogy tagja lesz Didier Deschamps a nyári világbajnokságra benevezett keretének. A L’Équipe szerint

Désiré Doué és Bradley Barcola biztosan kerettagok lesznek, de Ekitiké sérülése miatt Didier Deschamps egy sokoldalú játékost kell keresnie, aki képes középcsatárként és szélen is játszani, és kiegészítené Kylian Mbappét. Ekitiké ezt a szerepet képes volt betöteni a március végi Egyesült Államok-beli mérkőzéseken, Brazília ellen még gólt is szerzett (2-1).

Most ellenben meg kell fontolni, kivel lehetne pótolni. Ekitiké kiesése néhány más típusú játékos számára is lehetőséget jelenthet, de négyen különösen profitálhatnak a helyzetből.

Az egyikük Marcus Thuram, aki képes középen vagy a bal szélen játszani, hasonló stílusú, mint Ekitike. Bár az Inter játékosa talán nem rendelkezik a Liverpool csatárának technikai finomságaival, Deschamps régóta értékes tulajdonságnak tartja a a munkabírását.

Randal Kolo Muani sokoldalú, de hiányzik belőle a dinamizmus. Didier Deschamps kulcsjátékosnak tartja, aki nagyra értékeli a válogatottbeli teljesítményét és sokoldalúságát, de azzal is tisztában van, hogy a vb-ezüstérmes csatárnak a klubjaiban nem igazán meg. Az elmúlt két szezonban a PSG-ben, a Juventusban és a Tottenhamben is játszott, a londoni klubban különösen nem megy neki.

Jean-Philippe Mateta nem rendelkezik Ekitiké sokoldalúságával és dinamizmusával sem. Bár a télen vitte volna az AC Milan, de sérülése miatt maradt a Crystal Palace-ban. Az utóbbi hetekben gólerősen játszik. Kevés a francia keretben az olyan jól fejelő játékos, mint ő.

Számításba jöhet még Christophe Nkunku, aki az utolsó pillanatban maradt le sérülése miatt a katari világbajnokságról. Sokoldalúsága értékes Deschamps számára, bármilyen támadó poszton képes játszani, középen vagy a széleken. Ellene szól, hogy tavasszal nagyon kevés játékpercet kapott eddig az AC Milanban.