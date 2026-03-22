Fedettpályás atlétikai vb – Döntős a férfi 4x400 méteres váltó

A kilenc nevező csapatot két futamba sorolták, melyekből az első kettő jutott biztosan a vasárnap esti fináléba, ahova még a további két legjobb időt elérő négyes került.

A tavaly bronzérmes magyar kvartettből Kovács Árpád és Wahl Zoltán futott ezúttal is, mindketten harmadik helyen haladtak a belgák és a jamaicaiak mögött, ezen a pozíción Steigerwald Ernő sem tudott javítani, de a cseheket végleg leszakította. Az utolsó embereknél viszont Csahóczi Csanád óriási hajrával, egyetlen századdal megelőzte a közép-amerikai riválist. A döntő elérése különösen nagy bravúr annak fényében, hogy a 400 méter legjobb magyar versenyzője, a mostani vb-n hatodik Molnár Attila ezúttal csak egyéniben szerepel.

A 3:05.67 perces idő ráadásul 36 századdal jobb, mint a 2025-ös, kínai vb fináléjában elért országos csúcs.

A döntőt este 20.26 órától rendezik.