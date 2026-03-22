2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Csahóczi Csanád, Kovács Árpád, Wahl Zoltán és Steigerwald Ernõ, a férfi 4x400 méteres váltó tagjai (b-j) futamuk után a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon 2026. március 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Fedettpályás atlétikai vb – Döntős a férfi 4x400 méteres váltó

Infostart / MTI

Országos csúccsal döntőbe jutott a Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád összeállítású magyar 4x400 méteres váltó a lengyelországi Torunban zajló fedettpályás atlétikai világbajnokságon.

A kilenc nevező csapatot két futamba sorolták, melyekből az első kettő jutott biztosan a vasárnap esti fináléba, ahova még a további két legjobb időt elérő négyes került.

A tavaly bronzérmes magyar kvartettből Kovács Árpád és Wahl Zoltán futott ezúttal is, mindketten harmadik helyen haladtak a belgák és a jamaicaiak mögött, ezen a pozíción Steigerwald Ernő sem tudott javítani, de a cseheket végleg leszakította. Az utolsó embereknél viszont Csahóczi Csanád óriási hajrával, egyetlen századdal megelőzte a közép-amerikai riválist. A döntő elérése különösen nagy bravúr annak fényében, hogy a 400 méter legjobb magyar versenyzője, a mostani vb-n hatodik Molnár Attila ezúttal csak egyéniben szerepel.

A 3:05.67 perces idő ráadásul 36 századdal jobb, mint a 2025-ös, kínai vb fináléjában elért országos csúcs.

A döntőt este 20.26 órától rendezik.

atlétika

futás

magyar váltó

világbajnokság

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben

Az éghajlati és egyéb környezeti változások megfelelő keretezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a politikai válaszok az emberi szenvedések és az erőszakos konfliktusok megelőzésére irányuljanak. A világ kormányai azonban jellemzően nem megfelelően kezelik a klímaváltozás kérdését a nemzetbiztonsági stratégiájukban. Az USA friss fenyegetésértékelésében nem is szerepelnek a klímakockázatok, a tavaly ősszel elfogadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia pedig teljesen szakított a korábbi évtizedes hagyományokkal, és a klímaváltozást már nem tekinti globális fenyegetésnek.

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás - Ezt ne felejtsd el!

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban is: így változik a boltok nyitvatartása, a parkolás és a menetrend. Készülj fel a húsvéti hosszú hétvégére velünk!

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

