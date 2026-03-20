2026. március 20. péntek Klaudia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója beszédet mond az egyetem szenátusának tanévnyitó ünnepi ülésén Gödöllőn 2021. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Csányi Sándor az InfoRádióban: többet kell tenni a szurkolókért

Egyhangú szavazással a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjának választották a küldöttek a korábbi válogatott csapatkapitány Szalai Ádámot. A szervezet Telkiben tartott közgyűlése után az InfoRádió először erről kérdezte Csányi Sándort, az MLSZ elnökét.

Szalai Ádám már játékosként is elég kritikusan szemlélte a magyar labdarúgás helyzetét. Volt egy emlékezetes interjúja, nemzetközi tapasztalatokkal és válogatottbeli csapatkapitányi tapasztalatokkal van felvértezve. Így Csányi Sándor MLSZ-elnök azt gondolja róla, tökéletesen ismerte és ismeri is a magyar labdarúgást, és az elmúlt két évben a Honvédelmi Minisztériumban a sportállamtitkárságon a Módszertani Központ igazgatóhelyetteseként beleásta magát az utánpótlás-nevelés kérdéseibe is.

„Nagyon jól ismeri a helyzetet, hiszen hozzájuk tartozik a kiemelt akadémiák ellenőrzése, és Liszkai Dezsővel együtt nekik szerepük van abban, hogy rendkívüli mértékben javult az MLSZ és az államtitkárság közötti kommunikációs együttműködés. Most már valóban azt gondolom, hogy mind a két terület egy irányba húz.

Azt várom Ádámtól, hogy az utánpótlás-nevelés területén szerintem eredményes munkát még eredményesebbé tegye,

segítse az átmenetet a fiataloknak a felnőtt futballban” – mondta az InfoRádióban a labdarúgó-szövetség elnöke.

A magyar labdarúgó-válogatott a napokban barátságos mérkőzéseket vív, illetve ősszel a Nemzetek Ligájában szerepel, a világbajnokságra nem jutott ki, így van idő változtatásokra. Ezekről is beszélt Csányi Sándor, de tisztázta, szövetségi kapitányi cseréről szó sincs.

„Marco Rossi bizalmat élvez, és hozzáteszem, nem csak a miénket, a játékosokét is, ami nagyon fontos, így azt gondolom, hogy azokat a változásokat neki kell elsősorban elvégezni vagy előidézni, amiket szükségesnek tart. Ő azt mondta, hogy további fiatalítást akar már ebben az évben is, több új játékost hív be most tavasszal.

Egy pszichológus is segíti a munkát, mert felmerült, hogy gyakorlatilag az utolsó percekben történt koncentrációs hibák vezettek oda, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra. Három meccs ment el azon, hogy az utolsó percekben hibáztak a játékosok.

Rossira és a szakmai bizottságra tartozik annak a megítélése, hogy milyen irányba kell változni. A szakmai bizottság részletesen foglalkozott a világbajnoki selejtező történéseivel, ott tényleg olyan emberek vannak most már, akiknek edzői, nemzetközi tapasztalata van, tehát biztos, hogy a szövetségi kapitány tud rájuk is támaszkodni” – részletezte.

MLSZ-elnöki beszédében Csányi Sándor korábban jelezte, hogy a kluboknak több fiatalt kellene játszatniuk, illetve szorosabb kapcsolatot tartani a szurkolókkal, nagyobb bevételt kell termelni, a meccsnapokon pedig nagyobb aktivitás kell. Hogy a biztatáson kívül az MLSZ mit tud még tenni ezek elérése érdekében, arról az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, fel kell ismerni, hogy a saját bevételen belül a játékoseladásból származó bevétel aránya viszonylag alacsony.

„Az NB I-es klubok fő bevételi forrása a központosított közvetítési jogok és a fogadási jogok értékesítéséből származik. A szabályozás révén minden klub kellően érdekelt abban, hogy a „fiatalszabályt” alkalmazza, hiszen jelentős forrásokhoz jut az MLSZ-től is, ugyanakkor csak így tudja megtartani a jelentős állami akadémiai támogatást is, aki állami akadémiával rendelkezik. A szurkolókkal való kapcsolattartás pedig minden klubnak az elemi érdeke, hiszen nemcsak bevételi oldala van, de egész más egy meccs, amit telt ház előtt játszanak, mint ahol nagyon foghíjas a lelátó.”

Az MLSZ anyagi állapota, gazdasági helyzete jelenleg stabil. Ennek jövőjéről Csányi Sándor elmondta, nem látott e tekintetben semmilyen programot, bízik benne, hogy az a szakmai és infrastrukturális fejlődés, ami itt az elmúlt időszakban végbement, folytatódik, és ebben szerinte nagy személyes szerepe volt Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét
Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Esés a tőzsdéken, ütik az aranyat, ezüstöt, szárnyal az olaj

Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: brutális mennyiséget foglalt le belőle a NAV

UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

