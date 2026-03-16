Egy 16 éves újonc a Bayern egyetlen hadrafogható kapusa

A tekintélyes német sportmagazin, a Kicker szerint a helyzet némileg emlékeztet 1999 szeptemberére, amikor az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen először Oliver Kahn, majd Bernd Dreher is megsérült, így a balhátvéd, Michael Tarnat kénytelen volt beállni kapusnak a 2–1-es győzelmet hozó mérkőzésen.

Mivel Sven Scheuer sem volt bevethető akkoriban, néhány nappal később az akkor 20 éves Stefan Wessels hirtelen a kapuban találta magát a Bajnokok Ligája-mérkőzésen, s meggyőző teljesítményt nyújtott a Rangers ellen, az Ibrox Parkban (1–1).

Most, szerdán, a mindössze 16 éves és hat hónapos Leonard Prescott kerülhet hasonló helyzetbe. Vasárnap a Bayern bejelentette, hogy Sven Ulreich izomszakadást szenvedett Leverkusenben, és egyelőre nem játszhat. Bár Manuel Neuer a második vádliizom-szakadása után közel áll ahhoz, hogy visszatérjen a csapatedzésre, úgy hírlik, erre a válogatott mérkőzések miatti szünet után, áprilisban van nagyobb esély. Jonas Urbig a bergamói mérkőzés utolsó pillanataiban szenvedett agyrázkódást, emiatt pihen.

Leonard Prescott 2009. szeptember 23-án született New Yorkban, amerikai-német kettős állampolgár. A 196 centi magas kapus az Union Berlin ifjúsági csapatától került a Bayern fiataljai közé. A német U17-es válogatottban már védett. Az Atalanta elleni, bergamói mérkőzésen már kerettag volt, ott ült a kispadon.