2026. március 16. hétfő
Leonard Prescott plays during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Atalanta BC and FC Bayern Munich in Bergamo, Italy, on March 10, 2026, at New Balance Arena (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images).
Nyitókép: Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images

Egy 16 éves újonc a Bayern egyetlen hadrafogható kapusa

Infostart

Kezd bizarr lenni a helyzet a Bayern Münchennél kapusfronton: Manuel Neuer és Jonas Urbig után Sven Ulreich is megsérült, aki pedig remekül védett a Leverkusenben 1-1-re végződött hétvégi bajnoki mérkőzésen. Jelen állás szerint egy 16 éves újonc őrzi majd a bajorok kapuját a BL-nyolcaddöntős visszavágón.

A tekintélyes német sportmagazin, a Kicker szerint a helyzet némileg emlékeztet 1999 szeptemberére, amikor az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen először Oliver Kahn, majd Bernd Dreher is megsérült, így a balhátvéd, Michael Tarnat kénytelen volt beállni kapusnak a 2–1-es győzelmet hozó mérkőzésen.

Mivel Sven Scheuer sem volt bevethető akkoriban, néhány nappal később az akkor 20 éves Stefan Wessels hirtelen a kapuban találta magát a Bajnokok Ligája-mérkőzésen, s meggyőző teljesítményt nyújtott a Rangers ellen, az Ibrox Parkban (1–1).

Most, szerdán, a mindössze 16 éves és hat hónapos Leonard Prescott kerülhet hasonló helyzetbe. Vasárnap a Bayern bejelentette, hogy Sven Ulreich izomszakadást szenvedett Leverkusenben, és egyelőre nem játszhat. Bár Manuel Neuer a második vádliizom-szakadása után közel áll ahhoz, hogy visszatérjen a csapatedzésre, úgy hírlik, erre a válogatott mérkőzések miatti szünet után, áprilisban van nagyobb esély. Jonas Urbig a bergamói mérkőzés utolsó pillanataiban szenvedett agyrázkódást, emiatt pihen.

Leonard Prescott 2009. szeptember 23-án született New Yorkban, amerikai-német kettős állampolgár. A 196 centi magas kapus az Union Berlin ifjúsági csapatától került a Bayern fiataljai közé. A német U17-es válogatottban már védett. Az Atalanta elleni, bergamói mérkőzésen már kerettag volt, ott ült a kispadon.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kutyapárt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump katonai segítséget vár szövetségeseitől a Hormuzi-szoros megnyitásához

Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban, az európai tőzsdéken egyelőre nincsenek markáns elmozdulások. Az olajár tovább emelkedik és már 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott a jegyzés, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre. Gazdasági adatok tekintetében ma az amerikai ipari termelés friss adata érkezik délután, erre figyelhetnek a befektetők.

Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi

Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

