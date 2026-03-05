ARÉNA - PODCASTOK
Kompresszorállomás a Szibériából Európába földgázt szállító Yamal-vezeték németországi szakaszán, a lengyel határ mentén fekvő Mallnowban 2022. július 11-én. Ezen a napon megkezdődött az Oroszországból Németországba földgázt szállító csővezeték, az Északi Áramlat 1 tervszerű leállítása a rendes évi karbantartási munkák elvégzéséhez, a Yamal-vezetéken pedig május óta nem érkezik földgáz, amikor a Gazprom orosz állami gázipari monopólium leállította a gázszállítást a tranzitországként is szolgáló Lengyelországba.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Orosz gázszállítások leállítása – újabb információkat közölt Moszkva

Infostart / MTI

Oroszország még nem döntött az európai gázpiacról való kivonulásról, de az elnök utasítást adott a kormánynak a döntés előkészítésére – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal csütörtökön.

„Tegnap az elnök kifejezetten hangsúlyozta, hogy ez nem döntés, csak javaslat, pontosabban utasítás a kormánynak, hogy készítse elő a döntést” – mondta.

A szóvivő Vlagyimir Putyin szerda esti televíziós nyilatkozatát kommentálta, amelyben az orosz elnök rámutatott: az Európai Unió tagországai egy hónap múlva korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz, köztük a cseppfolyósított földgáz vásárlására, 2027-ben pedig teljes tilalmat terveznek elrendelni. Kijelentette, hogy Moszkva már az újabb európai szankciókat megelőzve leállíthatja a szállításokat.

Peszkov szerint a gázhelyzet napról napra romlik Európában, ennek fényében az EU fontolóra vette, hogy elhalaszthatja az Oroszországból származó cseppfolyósított földgáz importjának tilalmát. Hozzátette: Moszkva nem lát arra utaló jeleket, hogy az EU megváltoztatta volna álláspontját az Északi Áramlat gázvezeték épen maradt ágának esetleges újraindításával kapcsolatban.

Mint fogalmazott, az orosz gázipari vállalatok kapcsolatban állnak a globális piac képviselőivel, és pontosan látják, hol alakulnak ki prémium piacok. Közölte: a kormány figyelmet fordít arra, hogy a közel-keleti harci cselekmények és azoknak a nemzetközi olajpiaci helyzetre gyakorolt hatása ne vezessen a belföldi üzemanyagárak ingadozásához.

Dmitrij Peszkov röviden kitért az iráni konfliktusra is. Kijelentette, hogy Oroszország nem kapott Irántól segítségnyújtási, így fegyverszállítási kérelmet sem.

