A második helyezett Konkoly Zsófia a célban a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok nõi 100 méteres pillangóúszás S9-es kategóriájának döntõjében a nanterre-i Paris La Défense Arénában 2024. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Konkoly Zsófia: a szüleim nélkül nem tartanék itt az úszókarrieremben, ők jelentik a motivációt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A magyar szövetség a 23 éves sportolót választotta az év legjobb magyar paraúszójának. Konkoly Zsófia az InfoRádióban elmondta: mivel sokat kihagyott a párizsi paralimpia után, nem voltak nagy elvárásai saját magával szemben a 2025-ös évet illetően, ehhez képest három érmet nyert a szingapúri vb-n. Arról is beszélt, miért nagyon fontos számára a Magyar Parasport Napja, amit a hagyományoknak megfelelően idén is február 22-én tartanak.

Konkoly Zsófia a 2024-es párizsi paralimpia utáni hosszabb kihagyást követően nagy sikernek tartja, hogy tavaly egy ezüst- (100 méter pillangó) és két bronzérmet (200 méter vegyes, 400 méter gyors) nyert a szingapúri világbajnokságon. Az év legjobb magyar paraúszójának megválasztott Konkoly Zsófia az InfoRádióban azt mondta, szülei jelentik számára az igazi motivációt, mert nekik szeretne örömöt szerezni.

A párizsi paralimpia után majdnem fél évet pihent, így nem voltak óriási elvárásai saját magával szemben a 2025-ös évet illetően. A háromszoros paralimpiai bajnok úszó tisztában volt vele, hogy sokat hagyott ki, ahogy fogalmazott, nem nagyon számított semmire. Ehhez képest három számban is dobogós helyet ért el a tavalyi vb-n. Mint fogalmazott,

már annak örülni tudott, hogy egyáltalán ott lehetett a világbajnokságon, az eredmények pedig teljes elégedettséggel töltötték el.

Mivel nem tudta, mire számíthat ilyen sok kihagyás után, óriási boldogságot érzett, amikor megszerezte az első bronzérmét Szingapúrban. Összességében a 100 méter pillangón szerzett ezüstnek is örült, de úgy érezte, hogy akár a győzelem is meg lehetett volna a döntőben, nem sokon múlt. Bízik benne, hogy legközelebb majd ő örülhet az aranyéremnek.

Idén is kiemelt szerepet kap a Magyar Parasport Napján

A Magyar Parasport Napja február 22-én lesz, és korábban Konkoly Zsófia is volt az esemény arca. Nagyon fontosnak nevezte ezt a napot, és a köré szervezett rendezvényeket, hiszen sok iskola tart ilyenkor érzékenyítő órákat, különböző sportos programokat is rendeznek, ezzel felhívva a figyelmet a parasportra és a parasportolókra. Ilyenkor Konkoly Zsófia is ellátogat egy-egy rendezvényre, beszélget az iskolásokkal és mindig nagy élmény számára, hogy a Magyar Parasport Napján keresztül új embereket, új közösségeket ismerhet meg. Idén három iskolába hívták meg, és természetesen örömmel tesz eleget ezúttal is a felkéréseknek.

A különböző programok, foglalkozások lehetőséget adnak a résztvevőknek arra, hogy kipróbáljanak többféle sportágat. Konkoly Zsófia az előző években együtt sportolt a gyermekekkel, idén nem tervezi ezt, de egyébként teljesen nyitott minden jó kezdeményezésre.

Semmit sem vesztett a motiváltságából

A 23 éves Konkoly Zsófia már három paralimpián szerzett érmet, de továbbra is nagyon motivált. Mint mondta,

a szülei támogatása nélkül nem tartana ott a karrierjében, ahová mostanáig elért.

Ők vitték őt az edzésekre, minden egyes napon mellette voltak, ezért igyekszik meghálálni a sok-sok segítséget. A párizsi paralimpia azért volt számára különleges a megszerzett két arany és egy ezüst mellett, mert az édesapját leszámítva személyesen is ott lehettek mellette a közeli hozzátartozói, családtagjai, és együtt ünnepelhettek.

Konkoly Zsófia folytatja a felkészülést és várja az újabb kihívásokat. Jelenleg naponta két úszóedzésen vesz részt, reggel és délután. Emellett még egy héten két-három napon szárazföldi edzése is van, úgyhogy elég sűrű a programja, de minden erőfeszítést megér, ha olyan eredményeket ér el, mint az elmúlt években.

2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
