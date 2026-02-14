Ez a hetedik téli olimpiája, most a fia is indult

A 46 éves versenyző csütörtökön a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai havas-jeges játékokon. További vele kapcsolatos érdekesség, hogy

18 éves fia, Lasse Gaxiola is indul az olaszországi olimpián. Ők az első anya-gyermek duó az ugyanazon a játékokon résztvevők sorában a téli olimpiák történetében.

Schleper eddig 11 világbajnokságon rajtolt, és rendszeres szereplője a világkupa-versenyeknek. Egyetlen világkupa-győzelmét 2005-ben szerezte műlesiklásban.

Sarah Schleper a jövő héten ünnepli 47. születésnapját. Karrierje 1995-ben kezdődött, és 1998-ban vett részt az első olimpiáján – akkor még amerikai színekben –, majd azóta mindegyiken rajthoz állt.

Édesapjának van egy síboltja, Coloradóban, innen örökölte a szenvedélyét, majd férje, Federico Gaxiola miatt lett mexikói állampolgár.

Most, hetedik olimpiáján a mexikói csapat zászlóvivőjévé választották, és fia is indulóként ott van Olaszországban.