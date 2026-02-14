ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
12 February 2026, Italy, Cortina Dampezzo: Olympia, Olympic Winter Games Milano Cortina 2026, Tofane Alpine Center, Alpine Skiing, Super G, Women, Sarah Schleper (Mexico) reacts at the finish. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Ez a hetedik téli olimpiája, most a fia is indult

Infostart

A mexikói Sarah Schleper lett az első női alpesisíző, aki hét olimpián indult.

A 46 éves versenyző csütörtökön a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai havas-jeges játékokon. További vele kapcsolatos érdekesség, hogy

18 éves fia, Lasse Gaxiola is indul az olaszországi olimpián. Ők az első anya-gyermek duó az ugyanazon a játékokon résztvevők sorában a téli olimpiák történetében.

Schleper eddig 11 világbajnokságon rajtolt, és rendszeres szereplője a világkupa-versenyeknek. Egyetlen világkupa-győzelmét 2005-ben szerezte műlesiklásban.

Sarah Schleper a jövő héten ünnepli 47. születésnapját. Karrierje 1995-ben kezdődött, és 1998-ban vett részt az első olimpiáján – akkor még amerikai színekben –, majd azóta mindegyiken rajthoz állt.

Édesapjának van egy síboltja, Coloradóban, innen örökölte a szenvedélyét, majd férje, Federico Gaxiola miatt lett mexikói állampolgár.

Most, hetedik olimpiáján a mexikói csapat zászlóvivőjévé választották, és fia is indulóként ott van Olaszországban.

Kezdőlap    Sport    Ez a hetedik téli olimpiája, most a fia is indult

téli olimpia

szuper-óriásműlesiklás

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális elnyomás után világméretű tüntetéshullám indult: most Trumptól várják a megoldást

Brutális elnyomás után világméretű tüntetéshullám indult: most Trumptól várják a megoldást

Világszerte nagyszabású tüntetéseket tartottak az iráni rezsim megdöntését követelve, miközben a müncheni biztonságpolitikai konferencián tovább fokozódott a feszültség az Egyesült Államok és Irán között - tudósított a New York Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 20:30
Konkoly Zsófia: a szüleim nélkül nem tartanék itt az úszókarrieremben, ők jelentik a motivációt
2026. február 14. 19:20
Nehéz körülmények között kellet helytállnia Valter Attilának
×
×
×
×