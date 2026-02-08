Ott nyert a Fidesz, ahol ez nagyon fájhat az ellenzéknek

A szoros küzdelemben a kormánypárti politikus a szavazatok relatív többségével győzedelmeskedett. A kormánypártoknak ez azért volt fontos, mert így a képviselő-testületben többségbe kerültek 7:5 arányban.

Ami az országos politikai hatást illeti, Molnár Pétert egy olyan helyi egyesület támogatta, amelynek számos aktivistája kötődik a Tisza Párthoz. Erről reggel hosszabb cikkben számoltunk be.

A választási eredmények részletesen

Nagy Zoltán (FIDESZ–KDNP): 47,09 százalék (397 szavazat)

Molnár Péter (KÖZÖSEN –): 43,77 százalék (369 szavazat)

Béresné Lőrincz Erzsébet (Független): 9,13 százalék (77 szavazat)

A győztes jelölt, Nagy Zoltán 28 szavazattal előzte meg a második helyen végző Molnár Pétert.

Mindez arra utal, hogy önmagukban nem mérvadóak azok a közvélemény-kutatási adatok, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak. Ha ez lenne a helyzet, akkor a Fidesz nem tudna időközi választásokon olyan körzetekben is nyerni, ahol korábban az ellenzék győzött, főleg nem egy Tisza által támogatott jelölttel szemben - vélik kormánypárti elemzők.