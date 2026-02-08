ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Ott nyert a Fidesz, ahol ez nagyon fájhat az ellenzéknek

Infostart

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Nagy Zoltán, a FIDESZ–KDNP jelöltje szerezte meg az egyéni önkormányzati mandátumot a balmazújvárosi időközi választáson.

A szoros küzdelemben a kormánypárti politikus a szavazatok relatív többségével győzedelmeskedett. A kormánypártoknak ez azért volt fontos, mert így a képviselő-testületben többségbe kerültek 7:5 arányban.

Ami az országos politikai hatást illeti, Molnár Pétert egy olyan helyi egyesület támogatta, amelynek számos aktivistája kötődik a Tisza Párthoz. Erről reggel hosszabb cikkben számoltunk be.

A választási eredmények részletesen

  • Nagy Zoltán (FIDESZ–KDNP): 47,09 százalék (397 szavazat)
  • Molnár Péter (KÖZÖSEN –): 43,77 százalék (369 szavazat)
  • Béresné Lőrincz Erzsébet (Független): 9,13 százalék (77 szavazat)

A győztes jelölt, Nagy Zoltán 28 szavazattal előzte meg a második helyen végző Molnár Pétert.

Mindez arra utal, hogy önmagukban nem mérvadóak azok a közvélemény-kutatási adatok, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak. Ha ez lenne a helyzet, akkor a Fidesz nem tudna időközi választásokon olyan körzetekben is nyerni, ahol korábban az ellenzék győzött, főleg nem egy Tisza által támogatott jelölttel szemben - vélik kormánypárti elemzők.

Kezdőlap    Belföld    Ott nyert a Fidesz, ahol ez nagyon fájhat az ellenzéknek

önkormányzati választás

választás

balmazújváros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
A kőrisfákat támadó gombabetegség Magyarországon a 2010-es években jelent meg, 2020 után pedig már a budapesti erdészetekben is olyan mértékben elterjedt, hogy szükségessé vált a beavatkozás – mondta az InfoRádióban a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdészetének vezetője. Rittling István figyelmeztetett: ha az érintett fa gyökérzete korhadni kezd, nem marad semmi remény arra, hogy épségben megmarad.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban aggodalmait fejezte ki annak kapcsán, hogy szerinte titokban, Kijev kihagyásával születhet megállapodás a háború ügyében. Ukrajna Neptun rakétákkal támadta az orosz infrastruktúrát, miközben Oroszország az éjszaka folyamán csaknem 300 drónt lőtt ki Zaporizzsja területére. Oroszország bejelentette: elfogták a férfit, akit a Vlagyimir Alekszejev tábornok elleni merénylettel gyanúsítanak. Zelenszkij újabb szankciókról tett bejelentést, melyekkel az orosz fegyvergyártásra és annak finanszírozására mérne csapást az ukrán állam, sőt, a szankciókat az Európai Unió is átveheti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!

Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!

A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan's governing party on course for landslide election win

Japan's governing party on course for landslide election win

A coalition led by current Prime Minister Sanae Takaichi is expected to clinch a decisive win, an exit poll suggests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 21:15
Fekete hétvége, újabb szeretett orvos halt meg
2026. február 8. 21:03
Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
×
×
×
×