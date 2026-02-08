Floridában kalandozik a sikeres magyar úszó

Fort Lauderdale, ebben a floridai városban edz most Szabó Sebasztián.

Az úszó elmondta: edzőtáborozik, vendégként van jelen, a helyszín azz Azura Swimming Centerben. A magyar úszó sprinterekkel készül, ők Olaszországból és Trinidadból érkeztek.

„Itt egy olasz edző dolgozik már évek óta, összeszedtünk egy kis csapatot, akivel együtt tudunk edzeni, mindenki sprinter. Az edzőm most nincs itt, eljöttem egy tapasztalatot szerezni, más programot is kipróbálni, ezek az edzések úgy néznek ki, hogy inkább versenyzünk. Aztán az edzőmmel, Máté Hunorral otthon,Hódmezővásárhelyen majd folytatom a munkát februárban.”

Nekem szükségem van ilyen sprinter partnerekre, akikkel itt tudok készülni. Magyarországon nehéz találni olyan úszót, aki ilyen típusú edzést csinál, mint én, mindenki kicsit más, hosszabb számokra koncentrál, és arra edz. Én meg inkább 50 méteres távra akarok készülni, úgyhogy szerintem több értelme volt idejönni.

„Nagyon unalmasak a napjaim, de én szeretem és megszoktam ezt, napi két edzés, valamikor egy úszás, egy kondi, valamikor két úszás. Nagyon közel van a szállás az uszodához, a pihenő néha egy kis séta, konditerem, úszás, szétnéztünk itt a városban. Floridában most 14 fok körüli a hőmérséklet, ez magasabb a magyarországi értékekhez képest, de a nyártól azért messze van.”

Szabó Szebasztiánnak tetszik, de nem neki való. Mint mondja: „túl nagy, túlzottan urbánus, én szeretem a kisebb városokat. Itt mindenhol autóval kell járkálni, én szeretem, amikor gyalogtávolságra van minden, de három hétre ez is jó.”

Az úszó arról is beszélt, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság az év végén jól sikerült a számára, ez önbizalmat adjon az idei folytatásra.

„Ez volt a cél, hogy jól sikerüljön, nem azért, mert érmet akarok szerezni, mert nem az volt a lényeg, hanem hogy újra lássam, hogy van sebességem, hogy jó vagyok, hogy ott vagyok a dobogón, sikerült is, két ezüst éremmel jöttem haza. Ami nagyon biztató, hogy 50 pillangón is csak egy tizeddel maradtam el az egyéni csúcsomhoz képest. Lehet, hogy tudtam volna egy kicsit jobban is úszni, de nagyon meg vagyok elégedve azzal, ahogy sikerült a tavalyi év. Először a szingapúri nagypályás vb, az is már jó volt, bíztató, de ez a rövidpályás Eb, ez tényleg bíztató volt. Úgy érzem, hogy még mindig ott vagyok a legjobbak közt, és hogy tudok velük versenyezni. Ez volt a lényeg” – fogalmazott a versenyző.

A Szabó Szebasztiánnal készült teljes interjút az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában hallgathatják meg.