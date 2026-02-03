ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd Balázs
Cseh Sándor szövetségi kapitány a nõi vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Görögország - Magyarország mérkõzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 11-én. A magyar válogatott 10-9-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Eb-döntős a magyar női vízilabda-válogatott

Infostart / MTI

Az elődöntőben a világbajnok Görögországot győzte le Cseh Sándor együttese.

A magyar női vízilabda-válogatott az aranyéremért játszhat csütörtökön a funchali Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben ötméteresekkel 12-11-re legyőzte a görög csapatot.

A keddi mérkőzésen hatalmas taktikai csata zajlott a medencében. A világbajnok görögök egyszer sem vezettek, a tavaly vb-ezüstérmes magyarok pedig a vége előtt nem sokkal kétgólos előnyben voltak. A rendes játékidő végén mégis 8-8 volt az állás, így következtek az ötméteresek. Keszthelyi Rita kihagyta az elsőt, de a többi magyar pontosan célzott, a cserekapus Golopencza Szonja pedig védte az utolsó két görög lövést.

A magyarok 2016 után először jutottak Eb-n döntőbe, Hollandia vagy Olaszország ellen mérkőznek majd.

