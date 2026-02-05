Faragó Tamás a női pólósokról: ez egy nyerő társaság, a mai remélt Eb-győzelem még csak a kezdet lehet

A magyar női vízilabda-válogatott ma este, a portugáliai Funchalban 1989, 1991 és 2016 után negyedszer játszik Európa-bajnoki döntőt Hollandia ellen, az eddigi mérleg két győzelem és egy vereség velük szemben. Faragó Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, Cseh Sándor csapata a portugáliai tornán eddig hozta azokat a mérkőzéseket, amelyeket meg kellett nyerni. Mint mondta, egyértelmű, hogy ehhez kellett némi szerencse és nagyon jó kapusteljesítmény is, de összességében azt gondolja, hogy a csapat „nagyon egyben van”.

Kiemelte, hogy a magyar keretben többségben vannak azok a játékosok, akik korábban ifjúsági és junior világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyertek, így van tapasztalatuk abban, milyen egy világverseny döntőjében szerepelni. A Nemzet Sportolója szerint

ők pontosan tudják, mikor és mit kell tenni a kulcspillanatokban azért, hogy a végén győzelmet ünnepelhessenek.

A magyar válogatott a középdöntőben egy szoros, gólszegény meccsen kikapott Hollandiától, így vélhetően a mieinket fűti a revansvágy. A korábbi szövetségi kapitány felhívta a figyelmet, hogy a hollandok alapvetően „erővízilabdát játszanak”. Úgy véli, nem szabad kiindulni az ellenük vívott, múlt heti mérkőzésből, mert megítélése szerint mindkét válogatott „elég szerényen, sok-sok hibával játszott”. Ugyanakkor természetesen mindkét csapat képes a sokkal jobb teljesítményre, amit más összecsapásokon meg is mutattak a portugáliai Eb-n.

Faragó Tamás szerint a magyar válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai levonták a tanulságokat a középdöntős mérkőzésből, és azt valószínűsíti, hogy az akkor látott hiányosságokat felfedték, kielemezték.

Ez pedig segíthet abban, hogy a legfontosabb helyzetekben jó megoldásokat válasszanak majd a mai döntőben, és akkor meglehet a hőn áhított győzelem.

Keszthelyi Rita és Garda Krisztina már a Hollandia elleni 2016-os győztes Eb-döntőben is játszott, akiknek a rutinja, tapasztalata a mai fináléban is sokat számíthat. Faragó Tamás Keszthelyi Ritával kapcsolatban úgy fogalmazott, ő a világ egyik legjobb játékosa, így az ő szereplése, remélt jó játéka perdöntő minden mérkőzésen, főleg ha egy döntőről van szó. Mint fogalmazott, biztosra veszi, hogy Keszthelyi Rita végre egy világverseny döntőjében is szeretne úgy játszani, amire a képességei predesztinálják. Gazda Krisztinára áttérve pedig azt mondta, a Dunaújváros játékosa „amikor nagyon kell, akkor jön, és mint átlövő nem nagyon szokott hibázni”.

A Nemzet Sportolója szerint ez egy jó, sokra hivatott generáció, melynek tagjai korábban a korosztályos világversenyeken sok érmet nyertek. Biztatónak tartja, hogy tele van sok nagyon tehetséges játékossal a keret, és külön megemlítette a világklasszis kapusokat, Golopencza Szonját és Neszmély Boglárkát. Mint fogalmazott, „ez egy nyerő társaság”, és reméli, hogy ez a csapat a portugáliai Európa-bajnoksággal kezdve „elindul egy olyan úton, amelyen haladva nemcsak a mai döntőt fogja megnyerni, hanem az olimpián is esélyes lesz a végső győzelemre”.

A portugáliai női vízilabda Európa-bajnokság magyar–holland döntője ma 20.15-kor kezdődik.