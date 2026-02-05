ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.32
usd:
321.5
bux:
129819.11
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (szemben, b3) a nõi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Görögország - Magyarország mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 3-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Faragó Tamás a női pólósokról: ez egy nyerő társaság, a mai remélt Eb-győzelem még csak a kezdet lehet

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Ma este az aranyéremért játszik a magyar női vízilabda-válogatott a madeirai Európa-bajnokságon, az ellenfél Hollandia lesz. A Nemzet Sportolója az InfoRádióban azt mondta: nem érdemes kiindulni az ellenük vívott, múlt heti középdöntős mérkőzésből, mert mindkét csapat szerényen és sok hibával játszott. Azt gondolja, a mieink legjobbjai pontosan tudják, mit kell tenniük a kulcspillanatokban azért, hogy a végén győzelmet ünnepelhessenek.

A magyar női vízilabda-válogatott ma este, a portugáliai Funchalban 1989, 1991 és 2016 után negyedszer játszik Európa-bajnoki döntőt Hollandia ellen, az eddigi mérleg két győzelem és egy vereség velük szemben. Faragó Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, Cseh Sándor csapata a portugáliai tornán eddig hozta azokat a mérkőzéseket, amelyeket meg kellett nyerni. Mint mondta, egyértelmű, hogy ehhez kellett némi szerencse és nagyon jó kapusteljesítmény is, de összességében azt gondolja, hogy a csapat „nagyon egyben van”.

Kiemelte, hogy a magyar keretben többségben vannak azok a játékosok, akik korábban ifjúsági és junior világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyertek, így van tapasztalatuk abban, milyen egy világverseny döntőjében szerepelni. A Nemzet Sportolója szerint

ők pontosan tudják, mikor és mit kell tenni a kulcspillanatokban azért, hogy a végén győzelmet ünnepelhessenek.

A magyar válogatott a középdöntőben egy szoros, gólszegény meccsen kikapott Hollandiától, így vélhetően a mieinket fűti a revansvágy. A korábbi szövetségi kapitány felhívta a figyelmet, hogy a hollandok alapvetően „erővízilabdát játszanak”. Úgy véli, nem szabad kiindulni az ellenük vívott, múlt heti mérkőzésből, mert megítélése szerint mindkét válogatott „elég szerényen, sok-sok hibával játszott”. Ugyanakkor természetesen mindkét csapat képes a sokkal jobb teljesítményre, amit más összecsapásokon meg is mutattak a portugáliai Eb-n.

Faragó Tamás szerint a magyar válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai levonták a tanulságokat a középdöntős mérkőzésből, és azt valószínűsíti, hogy az akkor látott hiányosságokat felfedték, kielemezték.

Ez pedig segíthet abban, hogy a legfontosabb helyzetekben jó megoldásokat válasszanak majd a mai döntőben, és akkor meglehet a hőn áhított győzelem.

Keszthelyi Rita és Garda Krisztina már a Hollandia elleni 2016-os győztes Eb-döntőben is játszott, akiknek a rutinja, tapasztalata a mai fináléban is sokat számíthat. Faragó Tamás Keszthelyi Ritával kapcsolatban úgy fogalmazott, ő a világ egyik legjobb játékosa, így az ő szereplése, remélt jó játéka perdöntő minden mérkőzésen, főleg ha egy döntőről van szó. Mint fogalmazott, biztosra veszi, hogy Keszthelyi Rita végre egy világverseny döntőjében is szeretne úgy játszani, amire a képességei predesztinálják. Gazda Krisztinára áttérve pedig azt mondta, a Dunaújváros játékosa „amikor nagyon kell, akkor jön, és mint átlövő nem nagyon szokott hibázni”.

A Nemzet Sportolója szerint ez egy jó, sokra hivatott generáció, melynek tagjai korábban a korosztályos világversenyeken sok érmet nyertek. Biztatónak tartja, hogy tele van sok nagyon tehetséges játékossal a keret, és külön megemlítette a világklasszis kapusokat, Golopencza Szonját és Neszmély Boglárkát. Mint fogalmazott, „ez egy nyerő társaság”, és reméli, hogy ez a csapat a portugáliai Európa-bajnoksággal kezdve „elindul egy olyan úton, amelyen haladva nemcsak a mai döntőt fogja megnyerni, hanem az olimpián is esélyes lesz a végső győzelemre”.

A portugáliai női vízilabda Európa-bajnokság magyar–holland döntője ma 20.15-kor kezdődik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Faragó Tamás a női pólósokról: ez egy nyerő társaság, a mai remélt Eb-győzelem még csak a kezdet lehet

döntő

faragó tamás

hollandia

európa-bajnokság

magyar női vízilabda-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Faragó Tamás a női pólósokról: ez egy nyerő társaság, a mai remélt Eb-győzelem még csak a kezdet lehet

Faragó Tamás a női pólósokról: ez egy nyerő társaság, a mai remélt Eb-győzelem még csak a kezdet lehet
Ma este az aranyéremért játszik a magyar női vízilabda-válogatott a madeirai Európa-bajnokságon, az ellenfél Hollandia lesz. A Nemzet Sportolója az InfoRádióban azt mondta: nem érdemes kiindulni az ellenük vívott, múlt heti középdöntős mérkőzésből, mert mindkét csapat szerényen és sok hibával játszott. Azt gondolja, a mieink legjobbjai pontosan tudják, mit kell tenniük a kulcspillanatokban azért, hogy a végén győzelmet ünnepelhessenek.
 

Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

Ukrajnai háború: öt hónapja nem volt ilyenre példa

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni

Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni

Az elmúlt napokban felerősödött a technológiai szektort érintő eladási hullám az USA-ban, különösen a szoftverrészvények szenvedtek a napokban. Az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, a dél-koreai tőzsdén a memóriachip-gyártók estek jelentősen, de gyakorlatilag egész Ázsiában negatív volt a hangulat. Ami az európai tőzsdéket illeti, a gyenge nemzetközi hangulat itt is éreztette hatását, a kezdeti iránykeresést esés váltotta fel, és a magyar piac is jelentős mínuszba került. Az USA-ban ugyancsak folytatódik az esés, továbbra is a tech papírok vannak nyomás alatt. Eközben a nyersanyagpiacokon továbbra is nagy a volatilitás, az ezüst árfolyama 18 százalékos mínuszban is volt ma. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar már feladta pénzügyi terveit 2026-ra: így aztán tényleg semmire sem jutnak idén

Rengeteg magyar már feladta pénzügyi terveit 2026-ra: így aztán tényleg semmire sem jutnak idén

Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Meanwhile, No 10 says the PM has "full confidence" in chief adviser Morgan McSweeney, despite pressure over the 2024 appointment of Lord Mandelson as US ambassador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 19:08
Borsos Benedek kalandos körülmények között, a dzsungelben nyert körversenyt
2026. február 5. 18:32
„A béke utolsó szigete” – Ez az olimpia akkor is elúszik az oroszoknak, ha hirtelen béke lesz
×
×
×
×