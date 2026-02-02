ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
Sallai Roland, a Freiburg játékosa ünnepel, miután gólt lőtt a labdarúgó Európa-liga rájátszásában, a nyolcaddöntőbe kerülésért játszott Freiburg-Lens visszavágó mérkőzésen Freiburgban 2024. február 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Sallai Roland elárulta, melyik csapatnál folytatja a karrierjét

Infostart

A Liverpoollal hírbe hozott Sallai Roland a Galatasaray vasárnapi mérkőzése után egyértelműsítette, melyik csapatnál képzeli el a folytatást tavasszal.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar válogatott játékos neve került szóba a Liverpool kapcsán, miután a nemzetközi átigazolási hírekben rendszerint jól értesült Sacha Tavolieri arról számolt be, hogy a „vörösök” érdeklődést mutatnak Sallai Roland iránt is, aki alternatív opció lehet abban az esetben, ha nem jönne össze a Sunderland jobbhátvédje, Lutsharel Geertruida megszerzése – írja az Index.

A Galatasaray játékosa – alighanem ezekre a hírekre is reagálva – a Kayserispor elleni bajnoki (4–0) után egyértelműnek tűnő nyilatkozatot tett. „Száz százalékot akarok adni ezért a klubért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Galatasaray játékosa lehetek, és szeretnék minél többet segíteni a csapatomnak” – idézte Sallait a csakfoci.hu.

A fentiek alapján az Index szerint valószínűtlen forgatókönyv, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett egy újabb magyar válogatott futballista is a Liverpool színeiben futballozzon tavasszal.

liverpool fc

sallai roland

galatasaray

