Sallai Roland elárulta, melyik csapatnál folytatja a karrierjét

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar válogatott játékos neve került szóba a Liverpool kapcsán, miután a nemzetközi átigazolási hírekben rendszerint jól értesült Sacha Tavolieri arról számolt be, hogy a „vörösök” érdeklődést mutatnak Sallai Roland iránt is, aki alternatív opció lehet abban az esetben, ha nem jönne össze a Sunderland jobbhátvédje, Lutsharel Geertruida megszerzése – írja az Index.

A Galatasaray játékosa – alighanem ezekre a hírekre is reagálva – a Kayserispor elleni bajnoki (4–0) után egyértelműnek tűnő nyilatkozatot tett. „Száz százalékot akarok adni ezért a klubért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Galatasaray játékosa lehetek, és szeretnék minél többet segíteni a csapatomnak” – idézte Sallait a csakfoci.hu.

A fentiek alapján az Index szerint valószínűtlen forgatókönyv, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett egy újabb magyar válogatott futballista is a Liverpool színeiben futballozzon tavasszal.