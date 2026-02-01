Aranyérmes lett a Ferencváros

A Ferencváros tavaly úgy győzte le a fináléban a Volánt, hogy akkor még az Erste Ligában szerepelt, de amióta a fővárosiak az ősszel csatlakoztak az osztrák ligához, háromból háromszor kikaptak a riválistól.

A szombati elődöntőben az FTC a DVTK Jegesmedvéket 4-2-re, a Hydro pedig a FEHA19-et 5-0-ra győzte le.

A vasárnap esti döntőben már a második percben vezetéshez jutott a házigazda, Joel Messner távoli lövésébe Erdély Csanád tette bele az ütőjét emberelőnyben. Nem állt le a Volán: négy-négy elleni játéknál Hári János maradt üresen, és könyörtelenül kilőtte a bal felső sarkot. Villámgyors kontrából Brady Shaw szépített, ám a folytatásban már sokkal jobban védekezett mindkét oldal.

A hazaiak mezőnyfölénye már nem ért újabb gólt, ugyanakkor Rasmus Reijolának egyre több védeni valója akadt. Aztán még a második szünet előtt Jussi Tammela hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba, és egyenlített.

Egyre nagyobb lett az izgalom, a feszültség, ebben az időszakban sok volt a hiba. A hajrában mindkét oldal játszhatott emberelőnyben, és ebből az FTC jött ki jobban. 2:22 perccel a vége előtt Tammela közelről nem hibázott. A végén Reijola – aki a győztes gól előtt kétperces kiállítást kapott gáncsolásért – helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám ekkor Shaw végleg eldöntötte a finálét.

Az FTC-nek ez volt a 17. Magyar Kupa-győzelme.

Officium Magyar Kupa, négyes döntő:

döntő:

FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 4-2 (1-2, 1-0, 2-0)

a 3. helyért:

FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4-2 (1-0, 3-1, 0-1)