ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erdély Csanád (j2), a Hydro Fehérvár AV 19, valamint Marek Hudec (b), Laskawy Ferenc (b2) és Jesper Lindgren (j), az FTC-Telekom játékosa a jégkorong Officium Magyar Kupa döntõjében játszott FTC-Telekom - Hydro Fehérvár mérkõzésen a székesfehérvári MET Arénában 2026. február 1-jén. A címvédõ Ferencváros nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután 4-2-re gyõzött.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Aranyérmes lett a Ferencváros

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben kétgólos hátrányból fordítva, az 58. percben ütött góllal és egy üres kapus találattal 4-2-re legyőzte a házigazda Hydro Fehérvár AV19-et. Ez volt a Fradi 17. kupagyőzelme.

A Ferencváros tavaly úgy győzte le a fináléban a Volánt, hogy akkor még az Erste Ligában szerepelt, de amióta a fővárosiak az ősszel csatlakoztak az osztrák ligához, háromból háromszor kikaptak a riválistól.

A szombati elődöntőben az FTC a DVTK Jegesmedvéket 4-2-re, a Hydro pedig a FEHA19-et 5-0-ra győzte le.

A vasárnap esti döntőben már a második percben vezetéshez jutott a házigazda, Joel Messner távoli lövésébe Erdély Csanád tette bele az ütőjét emberelőnyben. Nem állt le a Volán: négy-négy elleni játéknál Hári János maradt üresen, és könyörtelenül kilőtte a bal felső sarkot. Villámgyors kontrából Brady Shaw szépített, ám a folytatásban már sokkal jobban védekezett mindkét oldal.

A hazaiak mezőnyfölénye már nem ért újabb gólt, ugyanakkor Rasmus Reijolának egyre több védeni valója akadt. Aztán még a második szünet előtt Jussi Tammela hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba, és egyenlített.

Egyre nagyobb lett az izgalom, a feszültség, ebben az időszakban sok volt a hiba. A hajrában mindkét oldal játszhatott emberelőnyben, és ebből az FTC jött ki jobban. 2:22 perccel a vége előtt Tammela közelről nem hibázott. A végén Reijola – aki a győztes gól előtt kétperces kiállítást kapott gáncsolásért – helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám ekkor Shaw végleg eldöntötte a finálét.

Az FTC-nek ez volt a 17. Magyar Kupa-győzelme.

Officium Magyar Kupa, négyes döntő:

döntő:

FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 4-2 (1-2, 1-0, 2-0)

a 3. helyért:

FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4-2 (1-0, 3-1, 0-1)

Kezdőlap    Sport    Aranyérmes lett a Ferencváros

ferencváros

jégkorong

fehérvár

magyar kupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

A kriptopiacot az elmúlt napokban hirtelen és látványos eladási hullám rázta meg, amely nemcsak a bitcoint és az ethereumot, hanem szinte a teljes piacot magával húzta. A háttérben egyszerre van jelen a szigorodó monetáris politikával kapcsolatos várakozások hatása, a kockázatkerülő befektetői hangulat és a likviditás elapadása, ami különösen érzékenyen érintette a spekulatív eszközök piacát. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 19:13
Nagy siker, elődöntős az Eb-n a magyar női vízilabda-válogatott
2026. február 1. 17:30
Zárkózik a Fradi a bajnokságban
×
×
×
×