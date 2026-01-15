ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.34
usd:
332.02
bux:
120679.89
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Madrid, 2018. július 23.Andrij Lunyin ukrán kapust, a Real Madrid új játékosát bemutatja Florentino Pérez klubelnök a spanyol futballcsapat madridi otthonában, a Santiago Bernabeu Stadionban 2018. július 23-án. (MTI/EPA/Zipi)
Nyitókép: MTI/EPA/Zipi

Játékosuralom? Nincs igazi vezér az öltözőben? A vezetőség a felelős? Kérdések a Real Madrid krízise idején

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Álvaro Arbeola nyilván nem számított könnyed mapokra a Real Madrid megbízott vezetőedzőjeként – de ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna regnálása. A csapata 3–2-re kikapott az Albacete otthonában a második liga 17. helyén álló helyi alakulattól és ezzel kiesett a Király-kupából.

„Borzalmas napjai voltak a Real Madridnak, a vasárnapi vereség az El Clásicón, utána Xabi Alonso menesztése, majd a kudarc az Albacete ellen” – szól a verdikt, ami persze tényszerű, mégsem mutatja igazán, mekkora a baj a klubon belül.

Ha a Barcelona ellen a kilencvenedik percet követőhosszabbítás két őrült nagy helyzetéből csak az egyik gólt hoz, majd utána a Madrid nyeri meg a kupát, nyilvánvalóan nincs edzőváltás. Talán kupakiesés sem, de ez leginkább azzal indokolható, hogy ha ötször játszana most sorozatban a Real Madrid az Albacetével, nem valószínű, hogy még egyszer kikapna.

Ugyanakkor a szerdai vereség újfent megmutatta, hogy ni9ncs rend a fejekben, nem hatékony a védekezés, túl sok gólt kap a csapat, miközben a saját helyzeteit rossz százalékkal használja ki.

Az Albacete ellen közel nyolcvan százalékos labdabirtoklás ellenére kapott ki a Madrid, úgy, hogy a 82. percben kapott gólt Gonzalo Garcia a ráadás perceiben kiegyenlítette, de utána az újabb támadássor alatt kinyílt a védelem és kapott egy komikus gólt.

Álvaro Arbeloa nem játszatta a nem teljesen egészséges Mbappét, sőt Courtois, Rodrygo, Bellingham, Tchouaméni, Carreras és Rüdiger sem volt a meccskeretben – kérdés, hogy ez mennyire a deütáló vezetőedző, s mennyire a vezérkar döntése volt. Arbeloa hangsúlyozta, hogy magára vállalja a felelősséget – jelentsen ez bármit is a mostani helyzetben – s újra ugyanezt az összeállítást választaná. Azt nem mondta, hogy miért…

Predrag Mijatovics, a korábbi BL-győztes játékos, aki 2006 és 2009 között a Real Madrid igazgatója is volt, úgy látja,

nincs most olyan vezér az öltözőben, aki úrrá tudna lenni a mostani helyzeten, aki olyan tekintély, mint Luka Modric, Toni Kroos vagy Sergio Ramos volt.

Nagyon érdekes a legnagyobb példányszámú spanyol sportnapilap, a Marca szavazása arról, ki a vereség felelőse. Az első opcióra (A klub, Xabi Alonso menesztése és a csapat destabilizálása miatt) 49 százalék voksolt, a másodikra (A játékosok, akik pályára léptek) 40, s csupán 11 százalék szerint terheli Arbeloát a felelősség.

Más források felvetik, négy napon belül két sorozat megnyerésének esélyét veszítette el a Madrid, maradt kettő, amit még megnyerhet 2026 tavaszán, a bajnokság, amelyben négypontos hátrányban van a Barcelonával szemben, s a Bajnokok Ligája, ahol értelemszerűen a legnagyobb a konkurencia. Könnyen előfordulhat, hogy a királyi klub egymást követő két szezonban is trófea nélkül marad.

Xabi Alonso a menesztése után utalt arra, hogy a vezetőség túl nagy hatalmat ad a sztárjátékosoknak.

A gondolatát továbbvíve vélelmezhetjük, hogy ha ezen maga az elnök, Florentino Pérez és a közvetlen vezetőség nem változtat, bármennyire is vonzó a Real Madrid kispadja, nem fognak egy más klubnál sikeres szupersztár-edzőt találni a posztra.

Hacsak…

A német Sky Sports értesülései szerint

Jürgen Klopp komolyan fontolgatja, hogy átvegye a Real Madrid irányítását, amennyiben a klub felajánlja neki a pozíciót.

A legutóbb (2024 nyaráig) Liverpoolnál dolgozó, edzőt jól ismerők úgy tartják, bár nagyon szívesen dolgozik a Red Bullnál, két ajánlatot nagyon nehezen utasítana vissza. Az egyik a Real Madrid vezetőedzői posztja, a másik a német szövetségi kapitányi poszt.

Állítólag Mauricio Pochettino, az év első napján a Chelsea-től elküldött Enzo Maresca, s ha sikerülne meggyőzni, Zinédine Zidane is jelölt lehet.

Kezdőlap    Sport    Játékosuralom? Nincs igazi vezér az öltözőben? A vezetőség a felelős? Kérdések a Real Madrid krízise idején

real madrid

álvaro arbeloa

florentino perez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”
Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot” a Fehér Házban

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

Német katonák landoltak Grönlandon a Dániával való szolidaritás jegyében

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.
 

Változás a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításánál!

Csütörtöktől kézbesítik a postások a megemelt januári nyugdíjakat

Kormányinfó: Nemzeti Petíciót indít a kormány

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kelet-Európa egyre inkább utoléri a Nyugatot, egy láthatatlan súly mégis mindenkit visszahúz

Kelet-Európa egyre inkább utoléri a Nyugatot, egy láthatatlan súly mégis mindenkit visszahúz

A közép- és kelet-európai régió egyre inkább felzárkózik a Nyugathoz, a növekedés üteme jövőre is magasabb lehet a térségben a fejlettebb európai országokénál – hangzott el a Financial Times bécsi, az országcsoportra fókuszáló konferenciáján. Ez jelentős részben az uniós forrásoknak köszönhető, Magyarországra azonban jóval kevesebb pénz érkezik, mint korábban. A kifizetett források tekintetében hazánk mégis meglepően jól áll. A decemberi inflációs adat a várakozásokat felülmúló szolgáltatás-áremelkedést mutatott, ez is a gazdaságban uralkodó bérnyomás tükre, amit az ambiciózus minimálbér-emelkedés fűt. A munkaerő költségének emelkedése az egész régió versenyképességét csökkentheti, ahogy a költségvetési hiány kezelése is szinte minden ország elé kihívást állít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!

Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!

Ha jól ismered a több száz, ezer vagy millió évvel ez előtt kihalt lényeket, töltsd ki a Pénzcentrum állatos kvízét és tedd próbára ismereteidet! Hány kérdésre tudod a választ?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

France says a small military contingent has arrived and more forces will be there in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 14:16
A nagybeteg Fazekas Lászlót ünnepelte az antwerpeni stadion meghatott közönsége
2026. január 15. 13:42
Megműtötték a világbajnok magyar kardvívót
×
×
×
×