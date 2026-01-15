Játékosuralom? Nincs igazi vezér az öltözőben? A vezetőség a felelős? Kérdések a Real Madrid krízise idején

„Borzalmas napjai voltak a Real Madridnak, a vasárnapi vereség az El Clásicón, utána Xabi Alonso menesztése, majd a kudarc az Albacete ellen” – szól a verdikt, ami persze tényszerű, mégsem mutatja igazán, mekkora a baj a klubon belül.

Ha a Barcelona ellen a kilencvenedik percet követőhosszabbítás két őrült nagy helyzetéből csak az egyik gólt hoz, majd utána a Madrid nyeri meg a kupát, nyilvánvalóan nincs edzőváltás. Talán kupakiesés sem, de ez leginkább azzal indokolható, hogy ha ötször játszana most sorozatban a Real Madrid az Albacetével, nem valószínű, hogy még egyszer kikapna.

Ugyanakkor a szerdai vereség újfent megmutatta, hogy ni9ncs rend a fejekben, nem hatékony a védekezés, túl sok gólt kap a csapat, miközben a saját helyzeteit rossz százalékkal használja ki.

Az Albacete ellen közel nyolcvan százalékos labdabirtoklás ellenére kapott ki a Madrid, úgy, hogy a 82. percben kapott gólt Gonzalo Garcia a ráadás perceiben kiegyenlítette, de utána az újabb támadássor alatt kinyílt a védelem és kapott egy komikus gólt.

Álvaro Arbeloa nem játszatta a nem teljesen egészséges Mbappét, sőt Courtois, Rodrygo, Bellingham, Tchouaméni, Carreras és Rüdiger sem volt a meccskeretben – kérdés, hogy ez mennyire a deütáló vezetőedző, s mennyire a vezérkar döntése volt. Arbeloa hangsúlyozta, hogy magára vállalja a felelősséget – jelentsen ez bármit is a mostani helyzetben – s újra ugyanezt az összeállítást választaná. Azt nem mondta, hogy miért…

Predrag Mijatovics, a korábbi BL-győztes játékos, aki 2006 és 2009 között a Real Madrid igazgatója is volt, úgy látja,

nincs most olyan vezér az öltözőben, aki úrrá tudna lenni a mostani helyzeten, aki olyan tekintély, mint Luka Modric, Toni Kroos vagy Sergio Ramos volt.

Nagyon érdekes a legnagyobb példányszámú spanyol sportnapilap, a Marca szavazása arról, ki a vereség felelőse. Az első opcióra (A klub, Xabi Alonso menesztése és a csapat destabilizálása miatt) 49 százalék voksolt, a másodikra (A játékosok, akik pályára léptek) 40, s csupán 11 százalék szerint terheli Arbeloát a felelősség.

Más források felvetik, négy napon belül két sorozat megnyerésének esélyét veszítette el a Madrid, maradt kettő, amit még megnyerhet 2026 tavaszán, a bajnokság, amelyben négypontos hátrányban van a Barcelonával szemben, s a Bajnokok Ligája, ahol értelemszerűen a legnagyobb a konkurencia. Könnyen előfordulhat, hogy a királyi klub egymást követő két szezonban is trófea nélkül marad.

Xabi Alonso a menesztése után utalt arra, hogy a vezetőség túl nagy hatalmat ad a sztárjátékosoknak.

A gondolatát továbbvíve vélelmezhetjük, hogy ha ezen maga az elnök, Florentino Pérez és a közvetlen vezetőség nem változtat, bármennyire is vonzó a Real Madrid kispadja, nem fognak egy más klubnál sikeres szupersztár-edzőt találni a posztra.

Hacsak…

A német Sky Sports értesülései szerint

Jürgen Klopp komolyan fontolgatja, hogy átvegye a Real Madrid irányítását, amennyiben a klub felajánlja neki a pozíciót.

A legutóbb (2024 nyaráig) Liverpoolnál dolgozó, edzőt jól ismerők úgy tartják, bár nagyon szívesen dolgozik a Red Bullnál, két ajánlatot nagyon nehezen utasítana vissza. Az egyik a Real Madrid vezetőedzői posztja, a másik a német szövetségi kapitányi poszt.

Állítólag Mauricio Pochettino, az év első napján a Chelsea-től elküldött Enzo Maresca, s ha sikerülne meggyőzni, Zinédine Zidane is jelölt lehet.