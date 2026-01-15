Másodosztályú klub ejtette ki a Real Madridot – így értékelt Arbeloa

Az első félidő hajrájában a házigazda Albacete szerzett vezetést, de még a szünet előtt egyenlített a múlt hétvégi Szuperkupa-döntőt elveszítő, és azt követően edzőt váltó királyi gárda. Jefte Betancor 82. percben esett góljára ismét tudott válaszolni a madridi együttes a 91. percben, de a hazaiak csatára a 94. percben is betalált, ez pedig már megpecsételte a vendégek sorsát.

A 36-szoros bajnok és 19-szeres kupagyőztes nagy meglepetést okozott. A klub új vezetőedzője, a hétfőn kinevezett Álvaro Arbeloa

magára vállalta a felelősséget a vereségért, mert mint mondta, a kezdőcsapat összeállítása, a játékrendszer kiválasztása vagy a mérkőzés közbeni változtatás mind az ő döntése volt.

„A Real Madridnál a döntetlen is rossznak számít, akkor el lehet képzelni, mekkora tragédia a vereség” – fogalmazott a kupameccset követő sajtótájékoztatón a 42 éves szakember, akinek szavait a klub hivatalos honlapja foglalta össze.

„Ha valamit megtanultam az életben, az az, hogy a kudarc a sikerhez vezető úton vár ránk, és nem az ellentétes irányban. Sokszor vallottam már kudarcot életemben, a mostaninál talán rosszabb kupakieséseket is megéltem” – mondta, majd hozzátette, nem azért vállalta el a posztot, hogy kiegészítse az önéletrajzát, hanem, hogy segítsen a klubnak.

„Nem hiszem, hogy a vereségek nyomot hagynak a csapaton, ugyanis a Real Madridot elsősorban a győzelmek, a különböző címek és a trófeagyűjtemény jellemzi” – zárta szavait a vezetőedző, aki a közös megegyezéssel távozott Xabi Alonsót váltotta a kispadon és hazai közönség előtt a szombaton 14 órakor kezdődő Levante elleni bajnokin mutatkozik be.