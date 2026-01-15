ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.67
usd:
331.41
bux:
120687.23
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Alvaro Arbeloa, Head Coach of Real Madrid, reacts at half time during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Nyitókép: Denis Doyle/Getty Images

Másodosztályú klub ejtette ki a Real Madridot – így értékelt Arbeloa

Infostart / MTI

A másodosztályú Albacete 3-2-re legyőzte a Real Madridot, így a fővárosi klub nem jutott a nyolc közé a labdarúgó Spanyol Király Kupában.

Az első félidő hajrájában a házigazda Albacete szerzett vezetést, de még a szünet előtt egyenlített a múlt hétvégi Szuperkupa-döntőt elveszítő, és azt követően edzőt váltó királyi gárda. Jefte Betancor 82. percben esett góljára ismét tudott válaszolni a madridi együttes a 91. percben, de a hazaiak csatára a 94. percben is betalált, ez pedig már megpecsételte a vendégek sorsát.

A 36-szoros bajnok és 19-szeres kupagyőztes nagy meglepetést okozott. A klub új vezetőedzője, a hétfőn kinevezett Álvaro Arbeloa

magára vállalta a felelősséget a vereségért, mert mint mondta, a kezdőcsapat összeállítása, a játékrendszer kiválasztása vagy a mérkőzés közbeni változtatás mind az ő döntése volt.

„A Real Madridnál a döntetlen is rossznak számít, akkor el lehet képzelni, mekkora tragédia a vereség” – fogalmazott a kupameccset követő sajtótájékoztatón a 42 éves szakember, akinek szavait a klub hivatalos honlapja foglalta össze.

„Ha valamit megtanultam az életben, az az, hogy a kudarc a sikerhez vezető úton vár ránk, és nem az ellentétes irányban. Sokszor vallottam már kudarcot életemben, a mostaninál talán rosszabb kupakieséseket is megéltem” – mondta, majd hozzátette, nem azért vállalta el a posztot, hogy kiegészítse az önéletrajzát, hanem, hogy segítsen a klubnak.

„Nem hiszem, hogy a vereségek nyomot hagynak a csapaton, ugyanis a Real Madridot elsősorban a győzelmek, a különböző címek és a trófeagyűjtemény jellemzi” – zárta szavait a vezetőedző, aki a közös megegyezéssel távozott Xabi Alonsót váltotta a kispadon és hazai közönség előtt a szombaton 14 órakor kezdődő Levante elleni bajnokin mutatkozik be.

Kezdőlap    Sport    Másodosztályú klub ejtette ki a Real Madridot – így értékelt Arbeloa

labdarúgás

real madrid

sport

spanyol király kupa

kiesés

álvaro arbeloa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzeti Petíciót indít a kormány
Kormányinfó percről percre

Nemzeti Petíciót indít a kormány
A magyar állam jogsegéllyel is azok mellett áll, akik származásuk miatt jogsérelmet szenvednek el a Benes-dekrétumok miatt. Fontos információk érkeztek a Nemzeti Petícióról, a V4-ektől érkező támogatásról, a Mercosur-megállapodás következményeiről. Tartson velünk!
 

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up

Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up

Már a láthatáron a hazai ingatlanpiac kiemelt évindító szakmai, üzleti és networking rendezvénye, a Portfolio Property Warm Up! Csapjon le most az utolsó kedvezményes jegyekre, amíg lehet: ez egy kihagyhatatlan év eleji bemelegítés mindenkinek, aki képbe akar kerülni a legfrissebb piaci trendekkel. A napot a Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” exkluzív találkozója teszi teljessé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat jöhet az útdíjaknál? Új javaslat készül a fuvarozók nyomására

Fordulat jöhet az útdíjaknál? Új javaslat készül a fuvarozók nyomására

Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

The team, known as Crew 11, splashed down off the coast of California after a nearly 11 hour journey from the ISS.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 09:43
Dübörög a kézilabda Eb, zajlanak a csoportkörök – sport a tévében
2026. január 14. 20:06
Virth Balázs: a sportszázadba megy két válogatott úszó
×
×
×
×