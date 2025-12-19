ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 19. péntek
lelátó foci szurkolók drukkerek
Nyitókép: Pixabay

Most búcsúzik a magyar foci 2025-től – sport a tévében

Infostart / MTI

Olasz, francia, német, spanyol labdarúgás még, darts-vb, sí és sznúker is jön, mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

20.00: Labdarúgó NB I, Diósgyőri VTK- Ferencvárosi TC

Sport 1

13.30, 20.00: Darts, PDC világbajnokság

Sport 2

13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

Eurosport 1

10.05: Északi összetett, nők, világkupa, Ramsau

10.50: Északi összetett, férfiak, világkupa, Ramsau

11.30: Alpesisí, világkupa, férfiak, Val Gardena, szuperóriás-műlesiklás

13.15, 19.45: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open

Eurosport 2

12.20: Északi összetett, nők, világkupa, Ramsau

13.05: Északi összetett, férfiak, világkupa, Ramsau

14.05: Sílövészet, világkupa, férfiak, Le Grand Bornand, sprint

15.40: Síugrás, világkupa, férfiak, Engelberg, selejtező

Spíler 1

20.55: Labdarúgás, Francia Kupa, RC Lens-Feignies Aulnoye FC

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Mallorca

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

Match 4

20.00: Labdarúgás, Olasz Szuperkupa, elődöntő, Bologna-Internazionale

Most búcsúzik a magyar foci 2025-től – sport a tévében

labdarúgás

sportműsor

tévé

