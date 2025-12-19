Most búcsúzik a magyar foci 2025-től – sport a tévében

M4 Sport
20.00: Labdarúgó NB I, Diósgyőri VTK- Ferencvárosi TC
Sport 1
13.30, 20.00: Darts, PDC világbajnokság
Sport 2
13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
10.05: Északi összetett, nők, világkupa, Ramsau
10.50: Északi összetett, férfiak, világkupa, Ramsau
11.30: Alpesisí, világkupa, férfiak, Val Gardena, szuperóriás-műlesiklás
13.15, 19.45: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open
Eurosport 2
12.20: Északi összetett, nők, világkupa, Ramsau
13.05: Északi összetett, férfiak, világkupa, Ramsau
14.05: Sílövészet, világkupa, férfiak, Le Grand Bornand, sprint
15.40: Síugrás, világkupa, férfiak, Engelberg, selejtező
Spíler 1
20.55: Labdarúgás, Francia Kupa, RC Lens-Feignies Aulnoye FC
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Mallorca
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach
Match 4
20.00: Labdarúgás, Olasz Szuperkupa, elődöntő, Bologna-Internazionale