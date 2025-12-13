Szoboszlai Dominik megsérült

A Liverpool szombat délután 2–0-ra legyőzte a Brightont a Premier League-ben, Szoboszlai Dominikot pedig a 83. percben le kellett cseréni, sajnos sérülés miatt.
Mint az M4sport.hu írja, a kezdőként pályára lépő Szoboszlai a mérkőzés első félidejében Joe Gomez sérülése miatt ismét a jobbhátvéd pozícióban tűnt fel, majd a magabiztosan megnyert mérkőzés hajrájában le kellett cseréni. Arne Slot vezetőedző a lefújás után elárulta, a bokájával van probléma „Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – idézi a klub honlapja a vezetőedzőt a sérüléssel kapcsolatban.
Tehát egyelőre azt nem tudni, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának mennyit kell kihagynia.
Szoboszlai Dominikot egyébként a 2025/26-os szezonban először cserélték le
Premier League, 16. forduló:
Chelsea-Everton 2-0 (2-0)
Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)
vasárnap játsszák:
Crystal Palace-Manchester City 15.00
Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00
Sunderland-Newcastle United 15.00
West Ham United-Aston Villa 15.00
Brentford-Leeds United 17.30
hétfőn játsszák:
Manchester United-Bournemouth 21.00