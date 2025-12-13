ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 13. szombat Luca, Otília
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United-Liverpool mérkőzés előtt a londoni London Stadionban 2024. december 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vince Mignott

Szoboszlai Dominik megsérült

Infostart

A csapat nyert. Az edző bizakodik.

A Liverpool szombat délután 2–0-ra legyőzte a Brightont a Premier League-ben, Szoboszlai Dominikot pedig a 83. percben le kellett cseréni, sajnos sérülés miatt.

Mint az M4sport.hu írja, a kezdőként pályára lépő Szoboszlai a mérkőzés első félidejében Joe Gomez sérülése miatt ismét a jobbhátvéd pozícióban tűnt fel, majd a magabiztosan megnyert mérkőzés hajrájában le kellett cseréni. Arne Slot vezetőedző a lefújás után elárulta, a bokájával van probléma „Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – idézi a klub honlapja a vezetőedzőt a sérüléssel kapcsolatban.

Tehát egyelőre azt nem tudni, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának mennyit kell kihagynia.

Szoboszlai Dominikot egyébként a 2025/26-os szezonban először cserélték le

Premier League, 16. forduló:

Chelsea-Everton 2-0 (2-0)

Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Manchester City 15.00

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00

Sunderland-Newcastle United 15.00

West Ham United-Aston Villa 15.00

Brentford-Leeds United 17.30

hétfőn játsszák:

Manchester United-Bournemouth 21.00

