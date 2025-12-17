Dárdai Pál szinte biztosan Újpestre igazol – sajtóértesülés

Nehéz őszön van túl az Újpest a bajnokságban, Bodor Boldizsár irányításával viszont a pályán a szezon végére valamennyire kiegyenesedtek a lila-fehérek. Az már egy ideje napvilágot látott, hogy a jövőben átalakulhat a klub felépítése, sportigazgató vagy szakmai igazgató is csatlakozik az Újpest FC-hez, akinek a feladata a teljes szakmai struktúrája meghatározása, kialakítása és irányítása lesz.

A csakfoci.hu információi szerint a lila-fehér klub igazi nagy dobással erősít ebben a szerepkörben: Dárdai Pál szinte biztosan Újpestre igazol, a jövőben ő felel majd a klub szakmai koncepciójáért. A korábbi magyar szövetségi kapitányt már többször is összeboronálták a lila-fehér klubbal az elmúlt években a sajtóban, de a lap szerint komoly esély erre sosem volt igazán. Most azonban teljesen más a helyzet: információik szerint a klub vezetése egy ideje már szoros kapcsolatban áll Dárdaival, aki úgy érzi, elérkezett az ideje annak, hogy belevágjon ebbe a munkába.

Ratatics Péter folyamatos egyeztetésben állt a magyar szakemberrel, az elnöknek döntő szerepe volt abban, hogy sikerüljön őt végül meggyőzni – olvasható.

A csakfoci.hu úgy tudja, a klub akár már a Kazincbarcika elleni szezonzáró előtt is bejelentheti az új vezető érkezését, amely egy szakmai megújulás első lépése lehet. Dárdai Pál még a Hertha BSC alkalmazottja, miután többször is ült a német klub kispadján, jelenleg játékos megfigyelőként és nagykövetként dolgozik a berlini klubnál.

A klub a fentiekre úgy reagált, hogy a sajtóban felröppent híreket ezúttal sem szeretnének kommentálni.