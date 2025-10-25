Edző nélkül marad a Barca az El Clásicón

Érvényben maradt Hansi Flick egy mérkőzésre szóló eltiltása, az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője így nem ülhet le a kispadra a Real Madrid elleni vasárnapi El Clásicón.

A katalán futballklub arról számolt be pénteken, hogy a sportbíróság is elutasította a fellebbezését. A csapatot így a német vezetőedző helyettese és honfitársa, Marcus Sorg irányítja a madridi összecsapáson és a szombati sajtótájékoztatón is őt lehet majd kérdezni.

Korábban már a liga fellebbviteli testülete is elutasította a Barcelona beadványát, ezt erősítette meg a sportbíróság.

Flick az előző fordulóban, a Girona elleni mérkőzés utolsó perceiben kapott két sárga lapot, ami kiállítást ért és egymeccses eltiltást vont maga után.