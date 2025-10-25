ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
Az FC Barcelona felvételén Joan Laporta, a klub elnöke (b) és Hansi Flick, a Barcelona új vezetőedzője, miután kétéves szerződést írtak alá Barcelonában 2024. május 29-én. Az 59 éves Flick Xavi Hernándezt váltja a poszton.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/FC Barcelona/German Parga

Edző nélkül marad a Barca az El Clásicón

Infostart / MTI

Érvényben maradt Hansi Flick egy mérkőzésre szóló eltiltása.

Érvényben maradt Hansi Flick egy mérkőzésre szóló eltiltása, az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője így nem ülhet le a kispadra a Real Madrid elleni vasárnapi El Clásicón.

A katalán futballklub arról számolt be pénteken, hogy a sportbíróság is elutasította a fellebbezését. A csapatot így a német vezetőedző helyettese és honfitársa, Marcus Sorg irányítja a madridi összecsapáson és a szombati sajtótájékoztatón is őt lehet majd kérdezni.

Korábban már a liga fellebbviteli testülete is elutasította a Barcelona beadványát, ezt erősítette meg a sportbíróság.

Flick az előző fordulóban, a Girona elleni mérkőzés utolsó perceiben kapott két sárga lapot, ami kiállítást ért és egymeccses eltiltást vont maga után.

