Verstappen nyerte a sprintfutamot Austinban, betliztek a McLarenek

A 28 éves holland pilóta mögött George Russell, a Mercedes brit versenyzője végzett a második, a williamses spanyol Carlos Sainz Jr. pedig a harmadik helyen.

A rövid távú viadal rajtja a második helyről - Verstappen mellől - induló Norrisnak nem sikerült túl jól, ezért csapattársa már az első kanyarban megtámadta. Mögöttük azonban nagy volt a tumultus és a helyezkedés, melynek következtében a negyedik pozícióból startoló Nico Hülkenberg (Sauber) hátulról eltalálta Piastri McLarenjét, amely előbb két kerékre dőlt, majd nekiütközött Norris versenyautójának. Mindkét mclarenes versenyző gyakorlatilag azonnal kiesett, a mezőny elé pedig bejött a pályára a biztonsági autó.

A száguldás aztán a hatodik körtől kezdve folytatódhatott, Verstappen az élen maradt, mögötte Russell igyekezett nyomást gyakorolni a címvédőre, míg harmadikként Sainz haladt. Russell kisvártatva megpróbálkozott egy előzési kísérlettel, de irreálisan mély féktávot vett, így nemcsak ő hagyta el a pályát, hanem Verstappent is kiszorította a bukótérbe, ezért aztán a holland jogosan vette vissza a vezető pozíciót.

A leintésre aztán újabb biztonsági autós szakasz közben került sor, mivel három körrel a vége előtt ismét volt egy ütközés az első kanyarban, a futam újraindítására pedig már nem maradt idő.

Az összetett harmadik helyén álló Verstappen az így megszerzett nyolc ponttal és a McLarenek kiesésével 33 pontra közelítette meg Norrist és már csak 55-tel marad el az éllovas Piastritól.

A program közép-európai idő szerint 23 órakor a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjéről döntő időmérő edzéssel folytatódik Austinban.

A sprintfutam végeredménye (19 kör, 104,747 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 37:58.229 perc

2. George Russell (brit, Mercedes) 0.395 másodperc hátrány

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 0.791 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1.224 mp h.

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1.825 mp h.

6. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 2.576 mp h.

7. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 2.976 mp h.

8. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 4.147 mp h.