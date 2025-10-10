ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Nyéki Balázs, az FTC vezetõedzõje ünnepli a csapat gyõzelmét a férfi vízilabda Európai Szuperkupa döntõjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco mérkõzés végén a Komjádi Uszodában 2025. október 8-án. A Ferencváros 15-14-re legyõzte olasz csapatot, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nyéki Balázs: a Pro Recco ellen nyerni a csúcsok csúcsát jelenti a vízilabdában

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Az FTC férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője az Európai Szuperkupa megnyerése után azt mondta az InfoRádióban, hogy az elmúlt hetekben sok problémával küszködtek, míg az olasz klub játékosai nagyon jó állapotban érkeztek Budapestre, ezért még értékesebbnek tartja a győzelmet, és bízik benne, hogy a szezon későbbi részében jobban teljesítenek majd. Arra is kitért, hogy szerinte milyen szempontból múlja felül az Európai Szuperkupa a vb-döntőket.

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata 1978, 1980, 2018, 2019 és 2024 után hatodszor nyerte meg az Európai Szuperkupát, miután Budapesten egy góllal legyőzte az Eurokupa címvédőjét, az olasz Pro Reccót.

Nyéki Balázs az InfoRádióban értékelte a mérkőzést és játékosai teljesítményét. A szakember elmondta: bármennyit is hibáztak, és bármennyire nehéz volt, a meccs igazi show-t hozott, a vízilabda csúcspontja volt. Azt gondolja, végéig kiélezett, nagy csatát vívtak az olasz csapattal. Hozzátette: bár egy világbajnoki döntő és egy vb-aranyérem nyilvánvalóan értékesebb, szerinte abból a szempontból még a vb-döntőt is felülmúlja az Európai Szuperkupa, hogy több néző van a lelátókon, nagyobb az érdeklődés.

Ezt azzal magyarázta, hogy csapata „olyan show-t csinál, mint kézilabdában a Veszprém”, a vízilabda Európai Szuperkupa körítését pedig a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjéhez hasonlította. Megfogalmazódott az ötlet, hogy a Duna Aréna is otthont adhatna az FTC–Pro Recco mérkőzésnek, mert órási volt az érdeklődés, de Nyéki Balázs elmondása szerint „olyan költségvetést kínáltak, amivel nem lehetett versenyezni”, pedig biztos benne, hogy magas nézőszám jöhetett volna össze.

Előzetesen arra számított, hogy nehéz lesz a mérkőzés, ezért meglepte, hogy az elején nagy előnyt szereztek. Nagyon elégedett volt az FTC játékával a meccs első részében, de aztán már inkább bosszankodott, mert engedték a játékosai, hogy az olasz ellenfél „könnyű gólokkal” visszajöjjön a meccsbe. Elismerte, hogy abban a periódusban akadtak hibák, figyelmetlenségek, de nagyon büszke a játékosaira, mert

amikor fordított a Pro Recco, nem törtek meg, hanem elővették az erőtartalékaikat, és vissza tudták venni a vezetést, majd megnyerték a meccset.

Úgy véli, ehhez még jobb játék kellett, mint az elején, továbbá óriási lélekjelenlét is, mint ahogy a szurkolók támogatása is sokat segített. Összességében azonban a szakember szerint a játékosoké az érdem, akik higgadt döntéseket hoztak, koncentráltan pólóztak.

Nyéki Balázs megjegyezte: ezen a mérkőzésen a Pro Recco „közelebb volt a saját csúcsához”, mint az FTC. Nem gondolja azt, hogy egyes ferencvárosi játékosok rosszabbul játszottak volna, hanem inkább azt látta egyeseken, hogy „túlizgulják” a meccset, főleg a fiataloknál volt ez szembetűnő. AZ FTC vezetőedzője reméli, hogy ezen lehet majd változtatni, és ha a rutintalanabb játékosok megszerzik a kellő tapasztalatot, akkor már nem fordulnak elő ilyen helyzetek.

Az sem mellékes, hogy az elmúlt időszakban több ferencvárosi játékos is sérüléssel bajlódott, míg a Pro Recco pólósai Nyéki Balázs szerint nagyon jó állapotban érkeztek Budapestre. Mint mondta,

lát még fejlődési lehetőséget a csapata teljesítményében, és bízik benne, hogy ez a gyakorlatban, éles meccseken is látható lesz a szezon legfontosabb mérkőzésein.

Mindig a körülményekhez viszonyítva értékeli a játékosai teljesítményét, ezért azt gondolja, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a szezon elejénél tartunk. Hisz benne, hogy jobban is fognak játszani a későbbiekben, de a ferencvárosi játékosok jelenlegi állapotát szem előtt tartva tízest ad csapatának a Pro Recco ellen mutatott játékért. Megjegyezte: most ennél jobban nem tudtak volna teljesíteni, mert sok problémával küszködtek az elmúlt hetekben, „jelen pillanatban ez volt a top”, és ezért nagyon büszke a játékosaira.

Nyéki Balázs a kilencedik trófeáját nyerte a Ferencváros vezetőedzőjeként. Mint mondta, mindegyik siker és kupa különleges számára, de mindig a legutoljára megszerzett trófea a legfontosabb. Az idei Európai Szuperkupa-győzelem azért értékesebb számára, mert a Pro Reccót sikerült legyőzni, ami megfogalmazása szerint a „csúcsok csúcsa”. Éppen ezért mondta azt a játékosainak még a mérkőzés előtt, hogy „soha vissza nem térő pillanat érkezett el”, amit ki kellene használni. Ezzel arra utalt, hogy a következő években nem valószínű, hogy lesz FTC–Pro Recco meccs az Európai Szuperkupáért, ugyanis vélhetően egyik csapat sem az Eurokupában, hanem a Bajnokok Ligájában fog szerepelni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

