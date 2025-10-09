Vámos Márton a Szuperkupa-címvédésről: az ukázt most pontosan teljesítettük, plusz jutalmat kapunk érte

Sorozatban másodszor, története során hatodszor lett Európai Szuperkupa-győztes az FTC férfi vízilabdacsapata, miután a Komjádi uszodában rendezett mérkőzésen 15–14-re legyőzte az Eurokupa-győztes olasz Pro Reccót. A BL-címvédő legeredményesebb játékosai közül Fekete Gergő és Manhercz Krisztián négy-négy, Dusan Mandic három, míg Vámos Márton két gólt lőtt.

Fekete Gergő az InfoRádióban elmondta: a több mint másfél hónapos felkészülés elején azt a célt tűzték ki, hogy az új szezon elején mindkét kupát megnyerik, ezt pedig teljesítették. Szeptember végén két góllal győzték le a Honvédot a Magyar Kupa döntőjében, szerda este pedig ismét ünnepelhettek az Európai Szuperkupa elhódítása után.

A 25 éves, vb-aranyérmes vízilabdázó úgy véli, most egy kicsit megnyugodhatnak, lazításról azonban szó sem lehet, mert fizikálisan nagyon megterhelő időszak következik sok-sok mérkőzéssel, és mindegyiket meg szeretnék nyerni.

Az FTC a mérkőzés elején nagyon elhúzott, Fekete Gergő is fontos gólokat szerzett, de aztán a Pro Recco felzárkózott, és fordítani is tudott. A végjátékban azonban ismét a magyar klub akarata érvényesült, így sikerült a címvédés. Fekete Gergő úgy fogalmazott, nagyon jó, parázs meccs volt, ami fej fej melletti küzdelmet hozott. Természetesen fel-felpillantott az eredményjelzőre, de akkor sem érezte, hogy kétségbe esnének a csapattársai, amikor a Pro Recco fordított. Azt gondolja,

mindenki arról álmodozik gyermekként, amikor elkezd pólózni, hogy ilyen hangulatú, ki-ki meccseken játszhasson sok néző előtt.

Összességében egy nagy jó élmény volt számára az Európai Szuperkupa-mérkőzés. Hozzátette, hogy a Pro Recco ellen játszani mindig nagy presztízst jelent, és szerinte az FTC–Pro Recco meccsek az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is a vízilabda el clásicói lesznek.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A következő trófeát az Európa-bajnokságon lehet majd megnyerni a válogatottal januárban, Belgrádban. Fekete Gergő úgy érzi, a következő mintegy három hónapban fel kell építeni magát fizikálisan, hogy megfelelő állapotba kerüljön a kontinensviadalra. Mint mondta, nagyon szeretne aranyéremmel a nyakában hazatérni a szerb fővárosból. Világbajnoki fináléban már kétszer, Eb-döntőben egyszer szerepelt, az eddigi mérleg egy győzelem és két vereség. Bízik benne, hogy januárban győztes döntő után ünnepelhet majd a csapatársaival.

Mint fogalmazott, egyelőre még távoli cél számára az Eb-arany, hiszen addig bőven lesznek mérkőzései a Ferencvárosnak. Úgy véli, a szingapúri vb-n ezüstérmes csapatra kell építeni, amely bebizonyította, hogy képes kiegyensúlyozottan játszani és jó eredményeket elérni. „Bármi lehetséges az Európa-bajnokságon. Ha a vb-hez hasonlóan motiváltak és fókuszáltak maradunk, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy van esélyünk a döntőbe jutni a januári Eb-n” – mondta Fekete Gergő.

Vámos Márton: ez a meccs érzelmi hullámvasút volt a végéig

A Pro Recco elleni meccsen Vámos Márton lőtte a győztes gólt. A kétszeres világbajnok az InfoRádióban azt mondta, nagyon sokat jelent számára az újabb siker, az érem pedig különleges helyre kerül a vitrinjében, mert egy „nagyon pikáns” mérkőzést nyertek meg. Nagy önbizalmat ad nekik, hogy remek hangulatban, fantasztikus szervezés mellett tudták legyőzni a Komjádi uszodában a világ egyik legjobb csapatát.

Úgy gondolja, hogy a nézők – és főleg a Fradi-szurkolók – elégedetten mehettek haza, mert kiszolgálták őket, egy izgalmas, sokgólos mérkőzést láthattak, ami „igazi érzelmi hullámvasút” volt a legvégéig. Felemelő érzés számára, hogy nyertek, aminek meglesz a jutalma. Elárulta ugyanis, hogy a szakmai stáb az újabb kupagyőzelmet plusz pihenőidővel honorálja.

Vámos Márton külön kiemelte a Ferencváros két kapusának teljesítményét, megítélése szerint Vogel Soma és Szakonyi Dániel is kiválóan védett. Fekete Gergő, Dusan Mandic és Manhercz Krisztián pedig kulcspillanatokban nyújtott extrát támadásban, nagyon fontos gólokat szerezve, míg Edoardo Di Somma egy mesteri ejtéssel szomorította honfitársait. Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó szerint az FTC csapatából „mindenki hozzátette a magáét”, dicsérte a védekezést is.

„Mindig az az ukáz, hogy egyetlen gólocskával kell nyerni. Most ezt pontosan teljesítettük”

– jegyezte meg.

Vámos Márton nem foglakozott azzal, hogy az általa szerzett 15. ferencvárosi gól győzelmet érhet-e, hiszen még három és fél perc hátravolt a meccsből. Ennyi időt alatt még szerezhetett volna gólt vagy akár gólokat is a Pro Recco, szerencsére nem így történt. Mint fogalmazott, a hibák benne vannak a játékban, amelyek különösen egy döntőben nagyon bosszantóak tudnak lenni, de „nem lehet benne ragadni a hibában, menni kell tovább, hiszen jön majd a következő helyzet, arra kell fókuszálni”.

A kétszeres világbajnok szerint ezt elmondani könnyű, megvalósítani már korántsem, minden játékosnak idő kell ahhoz, hogy ezt felismerje és ehhez alkalmazkodjon. Úgy véli, ezért hasznos, ha minél több nehéz meccset játszanak, hiszen akkor sok hasonló szituáció áll elő, és lehet megfelelő tapasztalatokat szerezni. Kiemelte, hogy nagyon tudnak örülni egymás sikereinek, mivel nem mindig ugyanaz az egy-két játékos dönt el meccseket, hanem mindig más. „Már jó ideje szerencsés a csillagok együttállása a Fradinál, ennek természetesen örülünk. Személy szerint én is” – tette hozzá

Vámos Márton bízik benne, hogy a Ferencváros még két trófeával gazdagodik a 2025–2026-os szezonban a hazai bajnokság és a Bajnokok Ligája megnyerésével. A válogatottal kapcsolatban már nem szeretett volna ilyen egyértelmű elvárást megfogalmazni, csak sejtelmesen annyit mondott, „meglátjuk, hogy alakul”.