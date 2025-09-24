2-2-re "győztünk" - Utolsó előtti percben lőtte ki magát az Eb-re a magyar futsalválogatott

A magyar férfi futsalválogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, mivel a múlt csütörtöki 3-2-es győzelem után a pótselejtező szerdai visszavágóján 2-2-es döntetlent játszott Románia vendégeként Craiovában.

A hazaiak Darius Nastai góljával az ötödik percben vezetést szereztek, majd a vendégek csapatkapitánya, Rábl János a nyolcadikban egyenlített.

A honosított brazil Daniel Araujo a 15. percben büntetőből megint a románokat juttatta előnyhöz, Büki Baltazár pedig a 39. percben lőtte be a kijutást jelentő gólt.

A meccs az első félidőben több mint harminc percre félbeszakadt lelátói rendbontás miatt. A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor.

Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és - 2005, 2010, valamint 2016 után - a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.