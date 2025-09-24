ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.48
usd:
333.52
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

2-2-re "győztünk" - Utolsó előtti percben lőtte ki magát az Eb-re a magyar futsalválogatott

Infostart

A craiovai pótselejtező-visszavágó mérkőzés román szurkolói rendbontás miatt hosszú ideig állt, a kényszerszünetből a magyar csapat jött ki jobban. 10 év után újra a románokon keresztül sikerült kijutni.

A magyar férfi futsalválogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, mivel a múlt csütörtöki 3-2-es győzelem után a pótselejtező szerdai visszavágóján 2-2-es döntetlent játszott Románia vendégeként Craiovában.

A hazaiak Darius Nastai góljával az ötödik percben vezetést szereztek, majd a vendégek csapatkapitánya, Rábl János a nyolcadikban egyenlített.

A honosított brazil Daniel Araujo a 15. percben büntetőből megint a románokat juttatta előnyhöz, Büki Baltazár pedig a 39. percben lőtte be a kijutást jelentő gólt.

A meccs az első félidőben több mint harminc percre félbeszakadt lelátói rendbontás miatt. A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor.

Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és - 2005, 2010, valamint 2016 után - a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.

Kezdőlap    Sport    2-2-re "győztünk" - Utolsó előtti percben lőtte ki magát az Eb-re a magyar futsalválogatott

eb-selejtező

futsal

román

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évtizedek óta nem látott döntés született a fegyvertartásról Magyarország szomszédjában

Évtizedek óta nem látott döntés született a fegyvertartásról Magyarország szomszédjában

Ausztriában szigorították a fegyvertartási törvényeket, miután június elején egy fegyveres támadó több embert megölt egy grazi iskolában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia will expand aggression beyond Ukraine if not stopped, Zelensky warns

Russia will expand aggression beyond Ukraine if not stopped, Zelensky warns

Vladimir Putin "will keep driving the war forward wider and deeper", the Ukrainian president tells the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 19:09
Egymást verték a román szurkolók - félbeszakadt a román-magyar pótselejtező
2025. szeptember 24. 17:09
Továbbra is „száműzetésben” a Barcelona
×
×
×
×