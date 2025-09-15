Plakátkampánnyal ünnepel a magyar olimpiai család

Gyulay Zsolt és Kopasz Bálint, Hosszú Katinka és Rasovszky Kristóf, Kásás Tamás és Vogel Soma, Schmitt Pál és Siklósi Gergely – ez a négy páros látható az óriásplakátokon. Szeptember 15-étől pedig Budapesten már városszerte láthatók a citylightok, amelyeken újabb négy páros – Kovács „Koko” István és Hámori Luca, Nagy László és Bánhidi Bence, a Sallay András, Regőczy Krisztina kettős és Jászapáti Petra, valamint Hegedűs Csaba és Losonczi Dávid – „viszi tovább a lángot”.

A kampány tiszteleg a magyar olimpiai sikerek előtt, megköszöni a 130 éve tartó szurkolást a magyar sportszerető közönségnek, és fejet hajt a mindenkori támogatók előtt azért, hogy a magyar csapat mögött állnak.

A kampányban külön is megjelennek a hosszú távú partnerek: a Szerencsejáték Zrt., a Mol, az MBH Bank, az MVM és a Coop.

A kampány tematikája, hogy a már visszavonult olimpiai bajnok meggyújtja a jelen bajnoka fáklyáját a szurkolókkal zsúfolásig megtelt stadionban, amit a „jövő bajnoka” áhítattal figyel.

A Magyar Olimpiai Bizottság december 19-én ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, amelyről méltóképpen kíván megemlékezni, és ez az első lépés.

„Nagyon örülök a sok pozitív visszajelzésnek a MOB 130. születésnapjára készült kampánnyal kapcsolatban – mondta Gyulay Zsolt, a MOB elnöke. – Jó érzés látni, hogy az üzenet, amit közvetíteni szeretnénk – a múlt öröksége, a jelen értékei és a jövő fontossága – megszólította az embereket. Ez a kerek évforduló jó alkalom, hogy megálljunk egy pillanatra, és visszatekintsünk arra a fantasztikus útra, amit a magyar olimpiai mozgalom megtett. Büszkék vagyunk azokra, akiknek a neve ma már történelem, és azokra is, akik nap mint nap a sportban dolgoznak – legyen szó sportolókról, edzőkről, szakemberekről vagy szurkolókról. A kampány célja az volt, hogy méltó módon emlékezzünk, de közben a jövőbe is tekintsünk, mert hisszük, hogy a magyar sportnak nemcsak dicső múltja, hanem ígéretes jövője is van. Ezért dolgozunk nap mint nap.”