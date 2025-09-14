ARÉNA
Gazdag Dániel, a válogatott támadója sajtótájékoztatón a másnapi Montenegró - Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtt a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar támadó remeklése Amerikában

Infostart / MTI

Két gólpasszt adott a magyar válogatott Gazdag Dániel az Atlanta United vendégeként 5-4-es győzelmet arató Columbus Crew csapatában az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság legutóbbi játéknapján.

A liga honlapja szerint a Columbus már 39 perc után 5-0-ra vezetett többek között az uruguayi Diego Rossi mesterhármasának is köszönhetően. A házigazdák még a szünet előtt szépítettek, a második félidőben pedig további három gólt szereztek, de egyenlíteniük nem sikerült. Gazdagot a 83. percben lecserélték.

A Sallói Dániellel felálló Sporting Kansas City 2-1-es vereséget szenvedett a Real Salt Lake otthonában, míg a 36. születésnapját ünneplő Thomas Müller mesterhármassal járult hozzá a Vancouver Whitecaps Philadelphia Union felett pályaválasztóként aratott 7-0-s sikeréhez.

Tizenegyest hibázott a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi,

és az Inter Miami 3-0-ra kikapott a Charlotte vendégeként argentin világsztárral a soraiban. Az Inter Miamiban a 70. percben csereként lépett pályára az amerikai-magyar kettős állampolgársággal rendelkező Pintér Dániel, akinek ez volt a bemutatkozása a floridai együttesben.

gazdag dániel

msl

pintér dániel

