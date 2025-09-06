Balesetet szenvedett Luis Enrique, kórházba vitték

Kulcscsonttöréssel kórházba került Luis Enrique, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, miután elesett a biciklijével.

Az 55 éves spanyol szakember balesetéről francia klubja adott hírt, hozzáfűzve, hogy Enriquére műtét vár.

Vezetésével a PSG kétszer lett francia bajnok, kupa- és szuperkupagyőztes, s a Bajnokok Ligája mellett egyszer övé lett az UEFA szuperkupája is.

Korábban Luis Enrique szövetségi kapitánya volt a spanyol válogatottnak, s vezetőedzője az AS Romának, Spanyolországban pedig a Celta Vigónak és az FC Barcelonának. Utóbbival kétszer diadalmaskodott a spanyol bajnokságban, háromszor szerezte meg a Király Kupát, s egyszer-egyszer nyert Bajnokok Ligáját, UEFA-szuperkupát és klubvilágbajnokságot.