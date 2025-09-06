ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Luis Enrique spanyol szövetségi kapitány a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Marokkó-Spanyolország mérkőzés előtt az ar-rajjáni Egyetemvárosi Stadionban 2022. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Balesetet szenvedett Luis Enrique, kórházba vitték

Infostart / MTI

Biciklizett, kulcscsonttörést szenvedett a BL-győztes tréner.

Kulcscsonttöréssel kórházba került Luis Enrique, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, miután elesett a biciklijével.

Az 55 éves spanyol szakember balesetéről francia klubja adott hírt, hozzáfűzve, hogy Enriquére műtét vár.

Vezetésével a PSG kétszer lett francia bajnok, kupa- és szuperkupagyőztes, s a Bajnokok Ligája mellett egyszer övé lett az UEFA szuperkupája is.

Korábban Luis Enrique szövetségi kapitánya volt a spanyol válogatottnak, s vezetőedzője az AS Romának, Spanyolországban pedig a Celta Vigónak és az FC Barcelonának. Utóbbival kétszer diadalmaskodott a spanyol bajnokságban, háromszor szerezte meg a Király Kupát, s egyszer-egyszer nyert Bajnokok Ligáját, UEFA-szuperkupát és klubvilágbajnokságot.

Kezdőlap    Sport    Balesetet szenvedett Luis Enrique, kórházba vitték

labdarúgás

baleset

kerékpár

luis enrique

kulcscsonttörés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Ferencváros edzője és a többiek – az ír futballmúlt héroszai

A Ferencváros edzője és a többiek – az ír futballmúlt héroszai

Az ír válogatott – noha legjobb játékosai az adott korban Európa (és a világ) legerősebbjei közé tartozó angol klubokban tündököltek – a nyolcvanas évek közepéig megbújt a britek, elsősorban az angolok és a skótok árnyékában. Jack Charlton kapitánysága alatt azonban az „aranygeneráció” a kontinens elitjébe emelte a zöld legényeket. E korszak csillagai dominálnak az ír válogatott általunk összeállított, a múltat idéző All-Star-csapatában is, egy kis lelki ráhangolódásként az esti, dublini, ír–magyar vb-selejtező előtt.
 

Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott Trump türelme: kemény ultimátumot adott, mostantól lelövik a veszélyes vadászgépeket

Elfogyott Trump türelme: kemény ultimátumot adott, mostantól lelövik a veszélyes vadászgépeket

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a jövőben le fogják lőni azokat a venezuelai vadászgépeket, amelyek az Egyesült Államok hadihajói felett repülnek el – közölte a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!

Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!

Ha kerékpárral jársz, mindenképp tudnod kell a helyes válaszokat a biciklis KRESZ tervezetre vonatkozó kérdéseinkre: töltsd ki mai kvízünket, lássuk, mennyire naprakész a tudásod!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Venezuelan jets will be shot down if they endanger US ships

Trump says Venezuelan jets will be shot down if they endanger US ships

Venezuelan President Nicolás Maduro says "differences" between the countries do not justify a "military conflict".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 17:18
F1 Olasz Nagydíj - Nyakában két McLarennel Max Verstappen rajtol az élről
2025. szeptember 6. 17:02
A legkeményebb harcosok újból megmérkőzhetnek – videó
×
×
×
×