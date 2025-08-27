ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.16
usd:
340.99
bux:
0
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
BAHRAIN, BAHRAIN - FEBRUARY 21: Valtteri Bottas of Finland and Stake F1 Team Kick Sauber Sergio Perez of Mexico and Oracle Red Bull Racing and Daniel Ricciardo of Australia and Visa Cash App RB talk prior to F1 Testing at Bahrain International Circuit on February 21, 2024 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Peter Fox - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Nyitókép: Peter Fox - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Szakíró: a Cadillac a legtapasztaltabb pilótákkal mutatkozhat be jövőre a Forma–1-ben

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Hivatalosan bejelentették, hogy a Cadillac Forma–1-es csapata a Valteri Bottas és Sergio Pérez párosával vág neki a debütáló 2026-os szezonjának. A Cadillac jövőre 11. istállóként csatlakozik a mezőnyhöz, miután megkapta a jóváhagyást a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. A fejleményekről Vámosi Pétert, a Motorsport Online főszerkesztője nyilatkozott az InfoRádióban.

A 35 esztendős, mexikói Sergio Pérez eddig 281 F1-es futamon állt rajthoz, ezekből hatot nyert meg, tavalyig a Red Bull pilótája volt, idén nem szerepel a világbajnokságon. A 36 éves finn Valteri Bottas 246 versenyen szerepelt és tíz győzelemmel rendelkezik, ebben az idényben a Mercedes tartalékpilótájaként dolgozik.

„A legjobb választás egy új csapatnak, hogy két tapasztalt pilótával kezdi a szezont” – mondta az InfoRádióban a Motorsport Online főszerkesztője. Vámosi Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a versenyzői piacon jelenleg ők ketten felelnek meg ennek a kritériumnak, annak ellenére, hogy az idei szezonból kimaradtak. A legjobb elérhető pilótáknak tartja őket, akik már megfordultak kis és top csapatnál is.

A szakíró ugyanakkor hozzátette, hogy világbajnoki címet a Cadillac-kel vagy bármilyen más konstrukcióval nem lehet várni a két pilótától, és az új amerikai istálló sem abban a fázisban van, hogy bajnoki címért küzdhessen. „Őket könnyebb lehet majd elengednie a jövő év végén a Cadillac-nek, és megtalálni a megfelelő legjobb pilótát, hiszen 2026 végén nagyon sokaknak lejár a szerződése. Jövőre az is előfordulhat, hogy világbajnokot igazolhatnak, de előkerülhet egy olyan feltörekvő újonc is, aki gyors lesz a Cadillac-kel és ki tudja hozni belőle a maximumot” – fejtette ki Vámosi Péter.

A szakíró szerint a Cadillac-től hasonló szereplésre, célkitűzésekre számíthatunk, mint a Haastól, amely az utolsó a jelenlegi Forma–1-ben, de szintén újoncnak számít, a kis csapat a Ferrarival és a Toyotával együttműködésben versenyez.

„A Cadillac célja az első évében, hogy nem is egy, hanem több pontot szerezzen” – mondta. A szakmai stáb miatt hosszabb távon komolyabb eredmények is vár az újonctól, ugyanakkor Vámosi Péter szerint a Cadillac indul a legnagyobb hátrányból a következő szezonban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szakíró: a Cadillac a legtapasztaltabb pilótákkal mutatkozhat be jövőre a Forma–1-ben

forma-1

sergio perez

valtteri bottas

cadillac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jelentős változás jön a bankszámláknál, most sokat lehet spórolni

Jelentős változás jön a bankszámláknál, most sokat lehet spórolni

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár tízszeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között. Az új eszközzel az MNB segítséget nyújt a háztartások banki költségeinek csökkentésében és erősíti a bankok közötti piaci versenyt.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így lehetsz sikeres a műgyűjtésben

Így lehetsz sikeres a műgyűjtésben

A komoly műgyűjtés nem a műtárgyvásárlással, hanem a felkészüléssel kezdődik - hívja fel a figyelmet a műtárgy.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megelégelték az alacsony béreket az Oktatási Hivatalnál: ezután aztán jöhet a pénzeső?

Megelégelték az alacsony béreket az Oktatási Hivatalnál: ezután aztán jöhet a pénzeső?

Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás gondot okozna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's 50% tariff on India kicks in as Modi urges self-reliance

Trump's 50% tariff on India kicks in as Modi urges self-reliance

The US president's steep 50% tariffs on India have kicked in, sending Narendra Modi's government into firefighting mode.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 08:09
Hámori Luca egyből izgatott lesz, ha erre gondol
2025. augusztus 27. 07:35
Döntő próbatétel előtt a Ferencváros – sport a tévében
×
×
×
×