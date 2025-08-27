Szakíró: a Cadillac a legtapasztaltabb pilótákkal mutatkozhat be jövőre a Forma–1-ben

A 35 esztendős, mexikói Sergio Pérez eddig 281 F1-es futamon állt rajthoz, ezekből hatot nyert meg, tavalyig a Red Bull pilótája volt, idén nem szerepel a világbajnokságon. A 36 éves finn Valteri Bottas 246 versenyen szerepelt és tíz győzelemmel rendelkezik, ebben az idényben a Mercedes tartalékpilótájaként dolgozik.

„A legjobb választás egy új csapatnak, hogy két tapasztalt pilótával kezdi a szezont” – mondta az InfoRádióban a Motorsport Online főszerkesztője. Vámosi Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a versenyzői piacon jelenleg ők ketten felelnek meg ennek a kritériumnak, annak ellenére, hogy az idei szezonból kimaradtak. A legjobb elérhető pilótáknak tartja őket, akik már megfordultak kis és top csapatnál is.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

A szakíró ugyanakkor hozzátette, hogy világbajnoki címet a Cadillac-kel vagy bármilyen más konstrukcióval nem lehet várni a két pilótától, és az új amerikai istálló sem abban a fázisban van, hogy bajnoki címért küzdhessen. „Őket könnyebb lehet majd elengednie a jövő év végén a Cadillac-nek, és megtalálni a megfelelő legjobb pilótát, hiszen 2026 végén nagyon sokaknak lejár a szerződése. Jövőre az is előfordulhat, hogy világbajnokot igazolhatnak, de előkerülhet egy olyan feltörekvő újonc is, aki gyors lesz a Cadillac-kel és ki tudja hozni belőle a maximumot” – fejtette ki Vámosi Péter.

A szakíró szerint a Cadillac-től hasonló szereplésre, célkitűzésekre számíthatunk, mint a Haastól, amely az utolsó a jelenlegi Forma–1-ben, de szintén újoncnak számít, a kis csapat a Ferrarival és a Toyotával együttműködésben versenyez.

„A Cadillac célja az első évében, hogy nem is egy, hanem több pontot szerezzen” – mondta. A szakmai stáb miatt hosszabb távon komolyabb eredmények is vár az újonctól, ugyanakkor Vámosi Péter szerint a Cadillac indul a legnagyobb hátrányból a következő szezonban.