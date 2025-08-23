ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
Soccer ball flew into the goal. Soccer ball bends the net, against the background of flashes of light. Soccer ball in goal net on blue background. A moment of delight, 3D illustration
Nyitókép: Rost-9D/Getty Images

La Liga - Lo Celso góljával nyert a Betis

Infostart / MTI

A Real Betis házigazdaként 1-0-ra nyert az Alavés ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság második fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A meccs egyetlen gólját az argentin Giovani Lo Celso szerezte a 16. percben.

La Liga, 2. forduló:

Real Betis-Alavés 1-0 (1-0)

később:

Mallorca-Celta Vigo 17.00

Atlético Madrid-Elche 19.30

Levante-FC Barcelona 21.30

vasárnap játsszák:

Osasuna-Valencia 17.00

Real Sociedad-Espanyol 19.30

Villarreal-Girona 19.30

Real Oviedo-Real Madrid 21.30

hétfőn játsszák:

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano 19.30

Sevilla-Getafe 21.30

A tabella:

1. Real Betis 2 2-1 4

2. FC Barcelona 1 3-0 3

3. Rayo Vallecano 1 3-1 3

4. Villarreal 1 2-0 3

Getafe 1 2-0 3

6. Athletic Bilbao 1 3-2 3

7. Espanyol 1 2-1 3

8. Real Madrid 1 1-0 3

9. Alavés 2 2-2 3

10. Real Sociedad 1 1-1 1

Elche 1 1-1 1

Valencia 1 1-1 1

13. Sevilla 1 2-3 0

14. Atlético Madrid 1 1-2 0

Levante 1 1-2 0

16. Osasuna 1 0-1 0

17. Girona 1 1-3 0

18. Celta Vigo 1 0-2 0

Real Oviedo 1 0-2 0

20. Mallorca 1 0-3 0

