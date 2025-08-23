La Liga - Lo Celso góljával nyert a Betis

A meccs egyetlen gólját az argentin Giovani Lo Celso szerezte a 16. percben.
La Liga, 2. forduló:
Real Betis-Alavés 1-0 (1-0)
később:
Mallorca-Celta Vigo 17.00
Atlético Madrid-Elche 19.30
Levante-FC Barcelona 21.30
vasárnap játsszák:
Osasuna-Valencia 17.00
Real Sociedad-Espanyol 19.30
Villarreal-Girona 19.30
Real Oviedo-Real Madrid 21.30
hétfőn játsszák:
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano 19.30
Sevilla-Getafe 21.30
A tabella:
1. Real Betis 2 2-1 4
2. FC Barcelona 1 3-0 3
3. Rayo Vallecano 1 3-1 3
4. Villarreal 1 2-0 3
Getafe 1 2-0 3
6. Athletic Bilbao 1 3-2 3
7. Espanyol 1 2-1 3
8. Real Madrid 1 1-0 3
9. Alavés 2 2-2 3
10. Real Sociedad 1 1-1 1
Elche 1 1-1 1
Valencia 1 1-1 1
13. Sevilla 1 2-3 0
14. Atlético Madrid 1 1-2 0
Levante 1 1-2 0
16. Osasuna 1 0-1 0
17. Girona 1 1-3 0
18. Celta Vigo 1 0-2 0
Real Oviedo 1 0-2 0
20. Mallorca 1 0-3 0