A razgradi kezdő tizenegyével indul csatába este a Ferencváros

A névsor: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga Barnabás. Öt magyar a kezdő csapatban, noha, természetesen, a nemzetközi kupaporondon akár tizenegy külföldi is játszhatna.
A dán-svájci védő, Gartenmann kihagyta a szombati bajnoki mérkőzést, de felépült, játszik.
A bolgároknál Csocsev jól játszott múlt héten a második félidőben, bekerült a csapatba. Ludogorec: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Marcus, Bile, Caio Vidal.
Az első mérkőzés0–0-ra végződött, a visszavágó 20.15-kor kezdődik.