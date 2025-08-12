ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd
Dibusz áthúzott meze a Ludogorec elleni meccsen
Nyitókép: Forrás: ludogorets.com

A razgradi kezdő tizenegyével indul csatába este a Ferencváros

Infostart

Robbie Keane nem változtatott azon a kezdő tizenegyen, amely múlt szerdán Razgradban kezdte a Ludogorec elleni BL-selejtezőt. Ez azt jelenti, hogy ismét Varga Barnabás és Lenny Joseph alkotja a csatársort, Gruber Zsombor bevetésre készen, a kispadon vár.

A névsor: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga Barnabás. Öt magyar a kezdő csapatban, noha, természetesen, a nemzetközi kupaporondon akár tizenegy külföldi is játszhatna.

A dán-svájci védő, Gartenmann kihagyta a szombati bajnoki mérkőzést, de felépült, játszik.

A bolgároknál Csocsev jól játszott múlt héten a második félidőben, bekerült a csapatba. Ludogorec: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Marcus, Bile, Caio Vidal.

Az első mérkőzés0–0-ra végződött, a visszavágó 20.15-kor kezdődik.

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Hétfőn még mérsékelt esés volt az európai és az amerikai tőzsdéken, kedden viszont már felfelé vették a irányt az ázsiai részvénypiacok, miután Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal meghosszabbítják a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését. A japán és az ausztrál tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett, az európai részvénypiacokon hullámzó a kereskedés.

Blue chipek csatája: egyetlen vesztes húzta le a tőzsdét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.

Alaska summit with Putin will be 'listening exercise' for Trump, White House says

Trump and Putin will hold "one-on-one" talks on the Ukraine war in the Alaskan city of Anchorage on Friday.

